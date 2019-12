De boeren hebben veel actie-ideeën, een greep uit de suggesties

Als het om boerenacties gaat, is het scala mogelijkheden de komende weken nog groot, blijkt uit het onderzoek de Staat van de Boer 2.

Bijna 90 procent van de boeren is voor het gratis uitdelen van melk of groente. Meer dan de helft van de boeren (62 procent) is voor het belemmeren van vergaderingen in gemeente- of provinciehuis. De helft vindt het acceptabel om vergaderingen van de Tweede Kamer te verhinderen.

Acceptabele actievormen

Bij het invullen van de enquête was 37 procent voor het ontregelen van de voedselvoorziening door blokkades van distributiecentra – een actievorm die gisteren werd verboden door de rechter. Schiphol een dag platleggen vindt bijna een derde (31,7 procent) acceptabel, een week de nationale luchthaven blokkeren ligt moeilijker: 12 procent is daar voor. Het op de openbare weg storten van melk of mest wordt door geen enkele boer gezien als een aanvaardbare actievorm.

De meer dan 2000 deelnemers aan de peiling die op initiatief van Trouw afgelopen week is gehouden door uitgever van landbouwbladen Agrio en Geelen Consultancy in Wageningen, hebben zelf ook suggesties kunnen doen voor actievormen.

Een greep uit de suggesties

•De grenzen naar Duitsland en België dichtgooien.

•Ngo’s en bolwerken van politieke partijen blokkeren.

•Ambtenaren verplichten een dag per maand op een boerderij te werken.

•Een week lang geen melk, eieren of groente leveren.

•Producten verkopen voor de deur van supermarkten, tegen de prijzen die de winkels aan boeren betalen.

•Het torentje van Mark Rutte bezetten tussen oud en nieuw.

•Zendtijd kopen op NPO om het boerenstandpunt uit te leggen.

•Het circuit van Zandvoort blokkeren.

•Gratis uitdelen van voedsel bij supermarkten.

•Rabobank, zuivelcoöperaties en LTO aanpakken.

•De haven van Rotterdam blokkeren.

•Mensen uitnodigen op boerenbedrijven.

•De redactie van Trouw gijzelen.

Verhard

De boer voelt zich miskend, meer dan ooit. Boeren vinden dat ze in de steek zijn gelaten door burgers, politiek, de eigen landbouworganisaties – in feite door de hele samenleving.

Dat beeld doemt op uit de antwoorden en persoonlijke reacties op de Staat van de Boer 2, een onafhankelijke, representatieve opiniepeiling onder 2161 boeren. In 2018 peilde Trouw de Staat van de Boer ook. Uit deze tweede editie blijkt dat de standpunten van de boeren zijn verhard.

Met de stelling dat krimp van de veestapel in Nederland onontkoombaar is, is een grote meerderheid van de boeren het oneens: 80 procent van de melkvee- en varkenshouders en ruim driekwart van de pluimvee- en vleesveehouders. Toch heeft ruim een kwart van de ondervraagde boeren wel belangstelling voor een ‘goede’ opkoopregeling voor boeren die willen stoppen.

