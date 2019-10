De Biro moet van de stoep af en dat is balen voor de ‘middelvingerrijder’

Het elektrische mini-autootje Biro mag niet meer op de stoep en niet meer op het fietspad, heeft de minister besloten. Voor Amsterdammers met geld was dat nou juist de lol van de ‘Canta voor BN’ers’.

Bij het drukke Leidseplein in Amsterdam, waar scooters en fietsparkeren al in de ban zijn gedaan, zit Myrthe van Pelt in haar elektrische Biro te appen. “Fantastisch dat ik op de stoep mag parkeren”, zegt ze. “Alles mag: op het fietspad, tegen de richting in, tussen parkeerpaaltjes door. Doordat je geen nummerplaat hebt, ben je voor niemand te vinden.”

Net als acteur Jeroen Krabbé rijdt ook Van Pelt in haar Biro door het Vondelpark. De gouden tijd van overal rijden en parkeren is binnenkort echter passé.

Juist dit gebrek aan regels voor de achthonderd Birorijders in Amsterdam irriteert een aanzienlijk aantal inwoners. Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) ageerde jaren tegen deze maas in de wet. “Biro adverteerde met gratis op de stoep parkeren. De smalle, volle stoepen zijn voor wandelaars, kinderwagens en blinden.” Bestuurders van het hippe voertuig misbruiken privileges van gehandicapten, oordeelt Vroege.

Niet profiteren van de voordelen die anderen nodig hebben

Er stonden zoveel Biro’s op brug en stoep geparkeerd dat het aantal klachten explodeerde. Na jarenlang overleg tussen Amsterdam, het ministerie van infrastructuur en de RDW, die gemotoriseerde voertuigen registreert, is de knoop nu doorgehakt: de Biro is géén gehandicaptenvoertuig, zoals zusje Canta ooit was bedoeld, en met het wagentje mag je niet profiteren van de voordelen die anderen echt nodig hebben.

De tijd van gratis parkeren waar je wil en rijden op het fietspad zijn binnenkort dus heus voorbij. De eigenaar moet gewoon een parkeervergunning kopen, die in de hele stad geldt.

De ronkende Canta werd nooit geliefd bij een breder publiek dan bij lagere klassen, een ‘loser-karretje’ in de ogen van velen. Toen zogenoemde Bekende Nederlanders, BN’ers dus, in de Biro stapten - handig in de chique PC Hooftstraat en op de stoep voor hun grachtenpand - kreeg deze elektrische kar het imago: daar wil je in gezien worden.

Kentekenplicht vanaf november Vooral in de rijkere Amsterdamse stadsdelen Centrum en Zuid zijn Biro’s populair, want er hangt een flink prijskaartje aan: ze zijn er vanaf zo’n 13.500 euro. De lithiumaccu maakt het wagentje duur. Ze zijn gewild bij bijvoorbeeld makelaars, en bij de groep van 35 tot 55 jaar. Vanaf november moeten alle Biro’s een kentekenplaat voeren, net als andere brommobielen. Dat betekent een verschuiving van 9 naar 21 procent btw en dat drijft de vanaf-prijs naar 15.000 op. Geen probleem, denkt directeur Pieter Vermeer van Biro. “Want steeds meer mensen doen hun auto weg en dit is een goede vervanging. De verkoop blijft elk jaar verdubbelen.” In Rotterdam loopt een proef met deel-Biro’s, voor 40 cent per minuut is er daar een te huren. Voor een kwartier is dat met een euro startgeld goedkoper dan een taxi.

“Jammer”, reageert Birorijder Van Pelt op het nieuws. “Dit is onze beste investering ooit, vindt mijn vriend. Ik heb rij-angst, maar durf er nu wel op uit. We nemen nooit meer een taxi, als er een feestje is waar ik hoge hakken wil dragen gaan we met de Biro. Nu regent het, maar mijn haar zit nog goed. Mijn zoontjes van vier en zes breng ik ermee naar school en naar zwemmen, en we doen er boodschappen mee. Ze vinden het altijd leuk. De oppas heeft een eigen sleutel. Wil je meerijden?”

Er zijn gordels, maar geen achteruitkijkspiegel. “Spiegels gebruik ik nooit”, zegt Van Pelt vrolijk. Op een putdeksel wiebelt de Biro mee. “Dit is echt het deur-tot-deurconcept. Als ik daar op bezoek zou gaan, zou ik pal voor de deur parkeren”, wijst ze op een stoep in de Korte Leidsedwarsstraat.

Het prototype van de middelvingerrijder

Toeristen kijken glimlachend naar het ‘golfkarretje’, maar inwoners klagen al jaren over asociaal rij- en parkeergedrag. “Het prototype van de middelvingerrijder bestaat”, geeft Van Pelt toe. “Chauffeurs die om niemand geven. Zo ben ik niet, ik rijd heel voorzichtig.”

Biro-directeur Pieter Vermeer roemt het 340 graden zicht, door de grote ramen rondom. Vanmiddag zijn die beregend en beslagen. Als een gemeentewagen de straat verspert, kan de Biro met zijn 1,08 meter breed net tussen twee paaltjes door. Op de kade geldt éénrichtingsverkeer voor auto’s, maar Van Pelt gaat er tegenin. De buitenspiegels blijven intact.

Vermeer is ‘heel blij’ met de nieuwe regels. Ook de directeur ergert zich soms ‘kapot’ aan Birorijders: “Duidelijkheid is van belang tegen het negatieve imago”. Bij hoeveel ongelukken Biro’s zijn betrokken, wil de politie niet zeggen uit privacy-overwegingen. Dat ze 45 kilometer per uur kunnen, hoort bij de lol én bij het risico. “Met mijn baby ga ik er niet in”, zegt Vermeer. Birofan Van Pelt is resoluut: “Ik gebruik hem heel veel. Dan moet ik straks maar bij de auto’s rijden. Ik ga hem echt niet wegdoen.”

