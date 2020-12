De binnenstad is ‘heerlijk rustig’, op last van de overheid

Amsterdam lijkt wel uitgestorven zo op de vroege vrijdagochtend. De normaal zo drukke Javastraat oogt verlaten, een paar bloemisten, slagers en supermarkten zijn open. Een handjevol mensen kuiert met mondkapjes en boodschappentassen richting hun fiets.

De nabijgelegen Dappermarkt, gewoonlijk vol met winkelende mensen, is ook rustig. Ook hier zijn slechts de essentiële kramen als bakkerijen en groentekramen geopend. Omdat kramen met kleding of stoffen ontbreken, staan de overige kraampjes wat eenzaam verspreid met wat plukjes mensen hier en daar.

Het is weer een stuk rustiger in het land sinds deze week de lockdown is ingegaan. Dat is niet alleen te zien op straat, maar ook op de weg. Vrijdagochtend waren geen files te zien, meldt Rijkswaterstaat. Ook volgens de ANWB is het deze week rustiger op de weg dan voorheen. “Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown”, zei een woordvoerder tegen de NOS.

Druktemeter

Op plekken als de natuurgebieden in Brabant en in steden als Breda, Utrecht, Hilversum en Amsterdam wordt gewerkt met druktemeters. Zo liepen volgens de meter tussen 13.00 en 14.00 uur slechts 69 mensen door de Kalverstraat. Ook op Google kun je bekijken hoe druk het op een bepaalde plek is. Die getallen bevestigen de rust in de Amsterdamse binnenstad, al wordt dat door Google iets neutraler gebracht: die vindt het “minder druk dan gebruikelijk”.

Leo Koeten (68) maakt van de gelegenheid gebruik om een wandelingetje te maken bij de Damstraat. “Heerlijk rustig”, vindt hij het. “Normaal was ik de afgelopen weken juist wat huiverig om in het centrum te komen, juist vanwege de drukte. Op plekken als het Rokin was het vorige week nog erg druk.” Hij haalt zijn schouders op. “We hebben deze lockdown toch over onszelf afgeroepen, al voel ik me niet per se schuldig. Ik hou me goed aan de maatregelen.”

Een stukje verderop op de Oudezijds Voorburgwal staat Henk’s Haringkar, van Henk Kleverburg (61). Hij is geboren en getogen in Amsterdam. “Het is al maanden rustig”, zegt hij. “In de buitenwijken van de stad is het vaak drukker, hoor ik van collega’s.” Veel klandizie is er niet, er zijn weinig toeristen, waar Kleverburg het met name van moet hebben. Toch moet ook hij straks wel weer even schakelen, als alles langzaam weer richting het oude gaat. “Voor mijn zaak is de drukte juist hartstikke goed, maar mentaal… Het zal wennen zijn. Ik woon in Oostzaan, daar ben ik heengegaan voor mijn rust. Maar voor de rust kan ik nu net zo goed hier zijn.”

