De bestrijding van blauwalg is vaak nutteloos, zeggen ecologen. ‘Het neigt naar kwakzalverij’

Populaire methodes die worden toegepast om Nederlandse recreatieplassen schoon te houden dragen niets bij aan de bestrijding van de blauwalg, zeggen deskundigen. Al sinds 2006 is blauwalg een groot probleem.

De blauwalg gedijt bij hoge temperaturen en een overschot aan voedingsstoffen in het water en is inmiddels in alle provincies aangetroffen. Om hoeveel locaties het in totaal gaat, wordt niet bijgehouden. Zwemmers die in aanraking komen met grote hoeveelheid blauwalgen, kun misselijk worden en huidirritaties oplopen. Ook zijn er gevallen bekend van honden die zijn overleden door blauwalg en, bij extreme concentraties, kan de blauwalg vissterfte veroorzaken.

Miquel Lurling, aquatisch ecoloog van de Wageningen University, is een van de critici. Hij noemt in het bijzonder het gebruik van geluidsgolven en de vaak ingezette micro-organismen, bedoeld als concurrent voor de blauwalg. “Die methoden werken niet. Er wordt van alles in het water gegooid. Het neigt bijna naar kwakzalverij af en toe.” Onderzoeker Fons Smolders van de Radboud Universiteit sluit zich daarbij aan. Smolders: “Er is rond de blauwalgbestrijding een hele commerciële toestand ontstaan, waarbij er allerlei nutteloze dingen worden aangeboden.”

Kijken naar de bron

Het gebruik van lage, niet-schadelijke concentraties waterstofperoxide kan volgens Lurling wel werken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een kleisoort die zich bindt aan de bacteriën, waardoor deze zinken. Maar ook bij deze methodes moet eerst worden gekeken waar het probleem vandaan komt. Volgens Lurling gaat het daarbij vaak mis. “En dan loop je het risico om geld in het water te gooien.” Baggeren, vaak toegepast én kostbaar, heeft bijvoorbeeld alleen zin als de overvloedige hoeveelheid voedingsstoffen van de bodem komt.

Ook Smolders hamert op het belang van goed kijken naar de bron. “Vaak is dat de landbouw, mest die wegspoelt. Maar een lekkende rioolpijp of een vervuilde sloot die uitkomen op zo’n plas.” Ook de stort van vruchtbare maar overtollige hoeveelheden klei heeft invloed, net als de poep van watervogels en dode bladeren in het water. Zelfs het voeren van eendjes vergroot de hoeveelheid voedingsstoffen in het water.

Het Hoogheemraadschap Delfland, dat de zwemlocaties tussen Den Haag en Rotterdam beheert, heeft opvallend veel last van blauwalg: voor negen van de veertien recreatieplassen geldt inmiddels een negatief zwemadvies of een waarschuwing vanwege de bacterie. De waterschappen hebben een ‘inspanningsplicht’ voor de bestrijding van de blauwalg.

Mooi weer en blauwalg

Het Hoogheemraadschap baggerde dit jaar in een deel van recreatieplas Delftse Hout, om blauwalg te voorkomen. Maar zwemmen wordt er inmiddels weer afgeraden vanwege de bacterie. Eerdere jaren gebruikte de waterbeheerder voor het water van Delftse Hout waterstofperoxide, een methode die volgens Lurling in ieder geval tijdelijk kan werken – mits de bron van de vervuiling wordt aangepakt. In een reactie laat de woordvoerder van het Hoogheemraadschap weten dat het wel degelijk de bron probeert te traceren, maar ook dat de blauwalg ‘er een beetje bij hoort met mooi weer’. Dat laatste vindt Lurling onzin: “Er zijn ook genoeg plekken waar wel gewoon gezwommen kan worden”.

Lurling pleit voor een landelijk kenniscentrum voor de blauwalg, voor effectieve bestrijding van de bacterie. De Unie van Waterschappen wijst erop dat er een landelijke werkgroep is waarin kennis over de blauwalg wordt uitgewisseld. Naast de waterschappen en Rijkswaterstaat is ook de wageningse universiteit daarbij betrokken. Volgens Lurling stelt die werkgroep weinig voor, ook omdat de waterschappen te vaak ‘schitteren in afwezigheid’.

