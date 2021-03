De besmettingen stijgen snel, net als in december - waarom is er dan toch versoepeld?

De laatste keer dat de aantallen positieve testuitslagen sterker stegen dan nu greep het kabinet direct in. Dat was half december, toen het kabinet Nederland op slot gooide. Nu zijn er juist versoepelingen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met half december?

Het aantal positieve testuitslagen steeg afgelopen week met 24 procent. Dat is hoog, maar minder hoog dan de 36 procent die het RIVM op 15 december meldde. Ook de totale aantallen zijn nu lager. Afgelopen week waren er een kleine 40.000 positieve testuitslagen, half december waren dat er 58.000.

Maar de voornaamste reden dat Nederland toen in een strengere lockdown ging was de situatie in de ziekenhuizen. Daar nam het aantal opnames van nieuwe patiënten toe met 20 procent, en op de ic’s was de toename 24 procent. Van zo’n scenario is nu bij lange na geen sprake. De aantallen blijven schommelen rond hetzelfde niveau van 2000 patiënten op de klinische afdelingen en de ic’s. Al is de trend de laatste dagen er wel een van stijging.

Kinderen

Een verschil dat in het oog springt is het percentage Nederlanders dat naar de teststraat rijdt en een positieve uitslag krijgt. Dat is de laatste weken sterk gedaald. Afgelopen week testte 7,7 procent positief. Vlak voor de lockdown in december was dat 12 procent. De reden van dit verschil zijn de kinderen tot twaalf jaar. Sinds een aantal weken gaan ook zij naar de teststraat, waar zij vaker negatief testen dan andere groepen. Dat drukt het algemene percentage positieve uitslagen.

Een ander groot verschil, maar dan een dat negatief uitpakt, is de aanwezigheid van de Britse variant. Half december was deze nog onbekend, nu is deze al goed voor drie van de vier besmettingen. Deze variant is bezig heel Europa te veroveren. Bijna overal loopt het aantal besmettingen op.

Dat hoeft geen groot probleem te zijn als mensen niet meer zo ziek worden van het virus. De vaccins moeten daarvoor zorgen. Het is nog te vroeg om dat effect terug te zien in de ziekenhuizen. De verwachting is dat het aantal covidpatiënten juist sterk gaat toenemen de komende weken, omdat ziekenhuisopnames een tot twee weken achter lopen op besmettingscijfers.

In de verpleeghuizen lijkt wel een duidelijk effect zichtbaar van de vaccins. Week na week overlijden minder bewoners aan covid en raken minder verpleeghuisbewoners besmet met het coronavirus, wat tegen de trend in is. Kleine kanttekening daarbij is wel dat besmettingen in verpleeghuizen achterlopen op de trend uit de teststraten.

