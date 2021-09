De besmettingen lopen op, de vaccinaties blijven achter, maar Nunspeet wil niet ingrijpen

De gemeente Nunspeet kampt weer met een golf van nieuwe coronagevallen. Maar tot regionale maatregelen leidt dat niet.

Opnieuw staat de gemeente Nunspeet diep in het rood op de coronakaart. Sinds 30 augustus meldde de GGD 218 nieuwe gevallen van het coronavirus. Voor een kleine gemeente als Nunspeet is dat naar verhouding erg veel. Landelijk geldt een ‘signaalwaarde’ van gemiddeld 7 besmettingen per dag op honderdduizend inwoners. Daarboven is het opletten geblazen. In Nunspeet staat die signaalwaarde woensdag op 537.

Als gezegd is het niet voor het eerst dat de gemeente Nunspeet opvalt op de coronakaart. Landelijk zijn er sinds maart vorig jaar ongeveer vijf coronagolven waar te nemen, in Nunspeet waren het er acht. Keer op keer vliegt het aantal besmettingen weer even omhoog, zo ook nu, terwijl er nu geen sprake is van een landelijke toename. Een deel van die besmettingen leidt tot een ziekenhuisopname.

Zo veel mogelijk terug naar normaal

De vraag is of er in Nunspeet moet worden ingegrepen. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft het vaak herhaald: nu iedereen is gevaccineerd, wil hij dat Nederland zo veel mogelijk teruggaat naar normaal en moet er in het geval van een toename van de besmettingen ‘regionaal of sectoraal’ worden ingegrepen.

“Wat we moeten voorkomen is dat je de hele samenleving last laat hebben van het feit dat een wijk zich beroerd heeft laten vaccineren, of een groep zich beroerd heeft laten vaccineren”, zei De Jonge tijdens de laatste persconferentie op 13 augustus. Laat de vaccinatiegraad nou net een probleem zijn in Nunspeet. Daar is volgens de gemeente om en nabij 60 procent van de volwassenen ingeënt, tegen ruim 77 procent landelijk.

Is dit dan het moment voor regionale maatregelen? Het ministerie van justitie en veiligheid dat daarover gaat, reageert afhoudend. Volgens een woordvoerder is er altijd overleg, bijvoorbeeld tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s die worden geleid door burgemeesters. Daarin worden regionale uitbraken bijgehouden.

Maar gevraagd op welk moment er moet worden ingegrepen, bijvoorbeeld bij hoeveel dagen van (te) veel besmettingen op een rij, zegt het ministerie van justitie dat dit ‘een lastige vraag is die niet te beantwoorden is.’

Uiteindelijk is het aan de burgemeester om in te grijpen

Volgens het ministerie moet er niet meteen in de ‘handhavingssfeer’ worden gedacht, zoals een lokale lockdown, lokale beperkingen of sluitingen, maar is er eerst een ‘dialoog.’ Uiteindelijk is het aan een burgemeester om in te grijpen als die dat nodig acht, aldus de woordvoerder.

De gemeente Nunspeet gaat echter niet ingrijpen. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Breunis van de Weerd weten. Wel kiest de burgemeester voor de dialoog. Hij heeft een brief opgesteld die is verspreid via lokale en sociale media. ‘Bij deze doe ik een beroep op u als inwoner om juist nu de maatregelen zo strikt mogelijk na te leven. Houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en laat u testen door de GGD’, staat in de brief.

Breunis van de Weerd is sinds 2016 burgemeester van de gemeente Nunspeet.

De GGD laat weten dat de besmettingen zijn te herleiden naar kerken, scholen, een zorginstelling, winkels en feestjes. Vooral in Elspeet, een klein kerkdorp in het zuiden van de gemeente Nunspeet met nog geen vijfduizend inwoners, worden de nieuwe besmettingen gemeld.

Burgemeester Van de Weerd schrijft in zijn brief dat uit overleg tussen de gemeente en de GGD duidelijk naar voren komt dat onder meer ‘het onvoldoende naleven van de maatregelen rondom afstand houden, testen en quarantaine oorzaken zijn van de toename van de besmettingen’.

We vinden niet dat we extra maatregelen moeten doorvoeren

Via de veiligheidsregio is het mogelijk om hiertegen in te grijpen, bijvoorbeeld met verplichte quarantaine of de sluiting van locaties. Maar de gemeente Nunspeet vindt dat overbodig. “We vinden niet dat we extra maatregelen moeten doorvoeren”, zegt de woordvoerder. Wel gaat burgemeester Van de Weerd ook met deze specifieke locaties de dialoog aan. Dat wil zeggen: hen wordt ook gevraagd om de coronamaatregelen ‘uiterst scherp’ na te leven.

Aanvullend is de gemeente met de GGD op zoek naar geschikte ‘pop-up-priklocaties’ waar inwoners zich kunnen laten inenten tegen het coronavirus. Door vaccinatie eenvoudiger te maken, hoopt de gemeente de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. ‘Kiest u er om wat voor reden dan ook voor om u niet te laten vaccineren, dan heeft u een extra grote verantwoordelijkheid ten opzichte van uw medemens’, schrijft burgemeester Van de Weerd in zijn brief. Zelf is hij overigens niet ingeënt, zo heeft de burgemeester laten weten.

