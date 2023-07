De bergers van Simon Smit redden bemanning brandend schip: ‘We gaan tot het gaatje’

In het kantoortje van het Texaco-tankstation in Midsland klinkt gekraak van het radioverkeer op zee. Piet Smit luistert met een half oor mee. Zijn zoon Simon zit op het water, hij heeft vanochtend een expert giftige stoffen naar de plek gebracht waar de Fremantle Highway ronddobbert.

“Simon komt terug naar de haven, hoor ik”, zegt Smit. “Ik heb hem al dagen niet gesproken. Ze zijn nu veel op zee om hand-en-spandiensten te verlenen.” De reddingsoperatie een paar dagen eerder is een gekkenhuis geweest, vertelt hij. “Ze hebben er een paar gered, die konden niet anders dan springen. Zwart van de rook waren ze.”

In de haven van West-Terschelling komt Simon even later aanvaren met de Skua. Een razendsnel schip van rederij Noordgat, het lokale bergingsbedrijf van Terschelling. Simon, mede-eigenaar, eet een broodje. Hij is dag en nacht bezig met de bergingsoperatie en slaapt steeds maar een paar uur. Op dit moment treft bergingscombinatie Multraship-Smit Salvage voorbereidingen om het gehavende schip te verslepen naar een veiligere plek boven Schiermonnikoog.

Ratten in de val

‘Zijn’ mannen waren als één van de eersten ter plaatse, toen het in de nacht van dinsdag op woensdag zo vreselijk misging. Boven Ameland brak brand uit op het vrachtschip Fremantle Highway met aan boord ruim 3700 auto’s waaronder 498 elektrische voertuigen. Om tien over één 's nachts voeren de bergers uit vanaf Terschelling, een uur en twintig minuten later waren ze op de plaats van het onheil. Ook de KNRM was inmiddels ter plekke. Zelf coördineerde Smit de actie vanaf het eiland.

Wat ze aantroffen was een en al chaos. “Alles stond in brand", vertelt Smit, die van zijn opdrachtgevers niet mag praten over de actuele bergingssituatie. “De bemanningsleden zaten als ratten in de val.” Het was springen van dertig meter hoogte of verbranden, ze hadden geen keuze. “De mannen stonden in de rook. We hoorden ze hardop aftellen: 3, 2,1 jump! 3, 2, 1 jump! Sommigen durfden niet meteen te springen.”

Toen de eersten sprongen, bleek hoe gevaarlijk dat was. Hun lichamen klapten op het water, sommigen raakten ernstig gewond. “Eéntje hebben we met een pikhaak binnen moeten trekken, die kon niks meer. Ze zaten onder het roet en één kotste bloed, dat zag er niet goed uit.”

Een laatste bericht

Kort daarna besloot één van de bemanningsleden van het Kustwachtvliegtuig dat springen onverantwoord was. “Captain: stop jumping”, riep hij door de marifoon. De andere zestien bemanningsleden zijn daarna met de toegesnelde helikopter van boord gehaald. Uiteindelijk haalden de mannen van Noordgat drie zwartgeblakerde opvarenden uit het water. Eén van de andere bemanningsleden overleed op een andere reddingsboot.

Toen de drie Indische bemanningsleden weer aanspreekbaar waren, keken ze gelijk op hun telefoons. “Ze hadden misschien wel een laatste bericht gestuurd naar hun dierbaren vanaf het schip, omdat ze dachten dat ze het niet zouden redden.” De Terschellingers brachten de gewonden over naar de Koning Willem 1, een schip van de KNRM. Die brachten de mannen naar de wal voor medische hulp.

Daarna maakten de bergers van Terschelling het brandende autoschip met een noodkabel vast aan hun zeesleper Hunter. “Anderen zeiden: doe dat nou niet", zegt Smit. “En ja, het is een risico want je bent verantwoordelijk. Als je sleept en hij zinkt, krijg jij de schuld. Maar wij zijn gewend om tot het gaatje te gaan en nemen nou eenmaal wat meer risico.”

Trots op de bergers

Op het eiland overheerst trots op de mannen van rederij Noordgat. Terschellingers raken niet uitgepraat over het bergingsbedrijf. “Zij gaan bij andere reddingsacties ook vaak als eerste naar ‘buiten’”, zegt milieujutter Guus Schweigmann. “Ze hebben als eerste een lijn gelegd met het brandende schip en staan permanent stand-by, maar krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen.”

Tekst gaat door onder foto.

Milieujutter Guus Schweigmann Beeld Guus Schweigmann

De jutter staat op de duin bij West aan Zee. “Daar ligt ie”, wijst hij. De Fremantle Highway ligt in de middenberg, het stuk water tussen twee vaargeulen in. “Hij ligt nog lekker te dampen.” De rook is goed zichtbaar vanaf het strand. Het valt hem op dat er weinig zorgen zijn over de gevolgen van de brand, of als het schip alsnog naar de bodem zinkt of stookolie lekt. “Als hier gejut kan worden staat het hier zwart van de mensen. Maar met auto’s aan boord valt er weinig te jutten”

Schweigmann vreest wel voor zondag, als windkracht zeven wordt voorspeld. En hij heeft kritiek op het trage handelen van Rijkswaterstaat en de Kustwacht. “Waar ik moeite mee heb is dat de overheid niet goed is voorbereid op dit soort rampen”, zegt hij. “Elke seconde telt, maar waarom slepen ze hem niet gelijk naar binnen in een haven? Dan verklein je het rampgebied.” Maar, geeft hij toe: “Wij zijn een eiland met zeevaarders. En de beste stuurlui, tja, die staan aan wal.”

Verslepen brandend vrachtschip voorlopig afgeblazen Het verslepen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway naar een plek ten noorden van Waddeneiland Schiermonnikoog is voorlopig afgeblazen, meldt Rijkswaterstaat (RWS). De rookontwikkeling van de brand en de huidige windrichting maken die operatie volgens RWS op dit moment onmogelijk. De wind trekt tijdens de sleepoperatie over de sleepboot. “Mocht de berger nu dus starten met verslepen dan is dat niet zonder risico’s en de veiligheid en de gezondheid van de bemanning staan altijd voorop”, aldus RWS. De komende dagen blijft de wind uit het zuidwesten komen en dat zorgt ervoor dat het verslepen mogelijk pas over enkele dagen kan gebeuren. “Tot die tijd blijft het schip op zijn huidige positie.” (ANP)

Lees ook:

Een brandend vrachtschip verslepen, hoe doe je dat?

Rijkswaterstaat wil de Fremantle Highway, het brandende vrachtschip boven Terschelling, het liefst nog dit weekend naar een veiligere locatie boven Schiermonnikoog laten verslepen. Hoe? Kristian Cijsouw en Hans Witte, nautisch experts van Rijkswaterstaat, geven antwoord.