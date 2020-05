De Belgische grens moet weer open, vinden burgemeesters: ‘De tijd is rijp’

Stel, u woont in het Limburgse dorpje Wessem, maar uw zieke moeder woont in Maaseik, slechts enkele kilometers over de grens met België. Mag u er dan op bezoek? Vooralsnog luidt het antwoord uit Brussel: nee. Maar als het aan Annemarie Penn-te Strake, de burgemeester van Maastricht ligt, gaat de Belgische grens zo snel mogelijk weer open. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg doet zij samen met andere burgemeesters uit de grensstreek een dringende oproep aan de Nederlandse regering.

Nu mogen Nederlanders en Belgen alleen voor hun werk de grens over, die sinds 20 maart op Belgisch initiatief is gesloten. Hoewel beide landen voorzichtig hun coronamaatregelen versoepelen, is een familiebezoek over en weer er niet bij. Binnenlands kunnen ouders en kinderen weer bij elkaar op de koffie, maar over de grens gaat dat nog altijd niet. “Dat is moeilijk uit te leggen aan een jonge moeder die haar pasgeboren kind aan haar ouders wil laten zien, bijvoorbeeld. We leven hier in twee landen: veel mensen wonen aan de ene kant maar werken aan de ander, of hebben familie aan twee kanten van de Maas”, zegt burgemeester Penn-te Strake.

Administratieve hordes

Dit levert soms schrijnende situaties op. Zo wilde de terminaal zieke Miriam nog dolgraag haar ouders uit Veldhoven zien. Zelf woont ze met haar man Marcel in het Vlaamse Hamont-Achel, vlak langs de Brabantse grens. Hoewel er vanuit België uitzonderingen mogelijk zijn, zoals voor mantelzorgers en bezoekers van een uitvaart, liep Marcel keer op keer tegen administratieve hordes aan. “Voor mantelzorg moet je naast een artsenverklaring ook een mantelzorgovereenkomst hebben, bijvoorbeeld. Maar dat bestaat niet in Nederland”, vertelt hij over de telefoon.

Inmiddels is er voor Miriam een uitzondering gemaakt voor familiebezoek ‘op humanitaire gronden’. Daardoor kon zij vorige week voor het eerst sinds twee maanden haar ouders weer zien. Echter, haar zwangere dochter uit Nieuw-Vennep mag nog steeds niet langskomen. De uitzondering geldt alleen voor de grensregio, legt Marcel uit, en daar valt zij buiten. “Mensen vergeten nog weleens dat achter elk regeltje een mens zit.”

Tijd voor hereniging

In het heetst van de crisis was de hekken sluiten noodzakelijk, zegt burgemeester Penn-te Strake. “Maar nu zowel België als Nederland de draad langzaam weer oppakken, is de tijd rijp om families te herenigen.”

De grenzen openen geeft natuurlijk ook de nodige risico’s. In maart werden Nederlandse terrassen nog overspoeld door de zuiderburen, omdat de restaurants in eigen land waren gesloten. Als de Nederlandse horeca zijn deuren weer opent, ligt hetzelfde gevaar op de loer. Ook bestaat de zorg dat Nederlanders voor een goedkope tankbeurt of een dagje uit de grens overgaan.

De burgemeester sluit dan ook niet uit dat de grenzen eventueel weer op slot moeten, of de terrassen weer dichtgaan. “Net als bij de Duitse grens, die gewoon open is, zullen we dat moeten monitoren.” Daarbij moeten we uitgaan van het gezonde verstand, zegt Penn-te Strake. “Belgen moeten net als Nederlanders anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden. Iedereen zal dus zijn verantwoordelijkheid moeten blijven nemen.”

