De Belastingdienst procedeerde jaren tegen ouders zonder bewijs

In die rechtszaken werden zelfs stukken met voor de Belastingdienst onwelgevallige informatie achtergehouden om zaken niet te verliezen.

Het gaat om toeslagen voor kinderopvang die in 2014 ten onrechte werden stopgezet. Honderden ouders werden daarvan de dupe. Trouw en RTL Nieuws onthulden eerder al dat de Belastingdienst rommelde met het bewijs voor die stopzetting. Vrijwel alle ouders maakten daarom bezwaar.

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën heeft de Tweede Kamer dinsdag een vertrouwelijk intern document, gevonden bij de FIOD, toegestuurd waaruit blijkt dat de Belastingdienst al lang wist dat men geen enkel bewijs had. Behandelaars van bezwaarschriften van ouders schreven elkaar in september 2015 al dat zij ‘juridisch moeilijk konden verdedigen’ dat toeslagen stopgezet waren. Vermoedens van onjuistheden bij de ouders ‘waren niet hard te maken’ en men ‘had moeite om de beslissing in stand te houden’.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat Snel moet melden dat hij de Kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over de zaak. Vorige week gaf de staatssecretaris al toe dat gastouders en een gastouderbureau die centraal staan in deze zaak weinig te verwijten viel. Nu blijkt dat ook de ouders niets verkeerd deden. Onduidelijk is wie opdracht gaf om toch voet bij stuk te houden, en of de staatssecretaris destijds wist van het zonder grond ontnemen van toeslagen van honderden ouders.

In september publiceerde Trouw al over een interne instructie uit 2016 waaruit bleek dat bezwaren van ouders afgewezen moesten worden. Destijds deed Snel dit nog af als een ‘collegiale handreiking’, waaruit niet zou blijken dat alle bezwaren afgewezen moesten worden. Nu blijkt dat er in 2015 intern al verzet was tegen het structureel afwijzen van bezwaren van ouders.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Snel over de kwestie.

