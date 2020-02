‘De Belastingdienst heeft mijn leven overhoop gehaald’

Al direct had Genelva Hendrison (40) het gevoel dat er iets niet klopte. Toen zij in 2013 kinderopvangtoeslag aanvroeg, moest ze veel langer op een beslissing wachten dan anderen in haar omgeving. Ook kinderopvanginstellingen begrepen niet waarom het zo lang duurde voordat de Belastingdienst de toeslag toekende.

“Je voelt dat er iets aan de hand is, dat je anders behandeld wordt dan anderen”, zegt Hendrison nu. “Als ik de Belastingdienst belde vroeg ik: word ik ergens van verdacht? Loopt er een onderzoek tegen mij? Maar dat werd altijd ontkend.” Wat Hendrison ook probeerde, toeslag voor de opvang van haar kinderen kreeg zij niet. In plaats van een voorschot vooraf, zoals andere toeslaggerechtigden krijgen, moest zij aantonen dat ze al betaald had voordat zij recht zou krijgen.

Ombudsman

“Iedereen die weet hoe duur kinderopvang is, weet dat je dat niet volhoudt met drie jonge kinderen.” Dus stopte Hendrison met werken om op de kinderen te passen, maar ze bleef proberen te achterhalen waarom juist zij zoveel problemen had met de Belastingdienst.

Nadat ook pogingen bij de Nationale Ombudsman, het ministerie van financiën en zelfs het Openbaar Ministerie – ‘ik vroeg ze of er een onderzoek naar mij liep’- niets opleverden, besloot Hendrison in 2014 haar dossier op te vragen bij de Belastingdienst. Daaruit kon zij voor het eerst opmaken dat haar vermoedens altijd terecht waren geweest. Zij was door de Belastingdienst geregistreerd in een fraudesysteem, de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV).

De opmerkingen die ambtenaren intern over haar maakten waren heel heftig, zo blijkt uit een brief die Hendrison later kreeg van de directeur Toeslagen. “Ik zou de opiumwet hebben overtreden en binnenkort in detentie geplaatst worden. Allemaal zaken waar ik niets vanaf wist en waar ik me nooit tegen heb kunnen verweren. Intussen werd ik wel als fraudeur behandeld en kreeg ik niet de toeslag waar ik recht op had.”

In de brief schrijft de directeur Toeslagen dat de kwalificaties over Hendrison ‘gebaseerd zijn op een pijnlijke vergissing’ en had zij ‘bij nader inzien nooit zo getypeerd mogen worden nu blijkt dat daarvoor geen enkele aanleiding was.’ En het meest opmerkelijke: de directeur stelt dat de ambtenaar ‘zich destijds op informatie heeft gebaseerd die op geen enkele manier meer is te achterhalen. Ik ga er daarom thans vanuit, dat die informatie er ook nooit geweest is’. Een verzoek tot schadevergoeding wees de Belastingdienst af.

Nog altijd is het Hendrison niet duidelijk waar de beschuldigingen tegen haar vandaan kwamen. Een toezegging om haar gegevens uit het FSV te halen is in eerste instantie niet nagekomen. En ook in de jaren daarop heeft ze continu strijd moeten leveren. “Pas dit jaar, voor het eerst, is mijn kinderopvangtoeslag toegekend. Al die jaren daarvoor heb ik rechtszaken tot aan de Raad van State moeten voeren. En nog ben ik nu bang dat de Belastingdienst achteraf komt terugvorderen.”

Hendrison heeft zich aangemeld als gedupeerde, na de vele publicaties over de problemen met toeslagen bij de Belastingdienst. Ze is er niet gerust op dat ze nu niet langer onterecht als fraudeur geregistreerd staat. Haar oudste dochter is negentien, ook moeder en kreeg vorig jaar precies dezelfde problemen als Hendrison toen ze voor het eerst toeslag aanvroeg. “Wordt zij nu als fraudeur behandeld, omdat ik onterecht in dat systeem ben opgenomen?”

Niet naïef

“Kijk, ik snap best dat de overheid signalen van fraude moet bijhouden. Ik ben niet naïef, er wordt gefraudeerd en dat moet worden aangepakt. Maar aantijgingen gebaseerd op vermoedens of onwaarheden, daar moet je je toch tegen kunnen verweren?” Hendrison verwacht dat zij recht heeft op schadevergoeding. “Niet als gift, ik had recht op die toeslag. De Belastingdienst heeft jarenlang mijn leven overhoop gehaald, dat is al bijna niet te compenseren.”

In een intern onderzoek van meer dan een jaar geleden waarschuwt de Belastingdienst zélf voor het onterecht profileren en stigmatiseren van burgers. En na vragen van Trouw en ‘RTL Nieuws’ laat de Belastingdienst weten dat het systeem sinds donderdagavond tot nader order uit de lucht is gehaald.

Een enorme opluchting voor Hendrison. “Dat betekent eindelijk erkenning dat het zo mis is gegaan. Dat ze dit systeem niet meer hanteren, geeft mij veel rust en hopelijk anderen die ermee te maken hebben gehad ook.”

