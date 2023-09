De belangen botsen steeds vaker op het water

Plons, plons, plons! Met een grote sprong vanaf de oude trambrug belanden drie pubers in het water van het Merwedekanaal in Utrecht. Het decor is bijna sprookjesachtig: het torentje van het monumentale Muntgebouw op de achtergrond, woonboten langs de kant, twee antieke witte ophaalbruggen en en de oude Muntsluis in de verte. De jongens zwemmen naar een paar oude houten meerpalen, om erop te klimmen en weer in het water te belanden. Een supper supt voorbij. En nog één. En nog één. Een motorbootje vaart onder de brug door. En nog één. Een vrouw dobbert al bruinend op een luchtbed. Op het gras aan de kade liggen honderden zonaanbidders.

Tussen al die waterpret zoeven zo nu en dan andere watergebruikers voorbij: roeiers. Al honderdveertig jaar gebruiken die het Merwedekanaal om te trainen. Vroeger was dat geen probleem, omdat niemand in het vieze water zwom. Rond het Merwedekanaal lag een industriegebied, vrachtschepen voeren af en aan. Met de sluiting van de laatste industrie (sojafabriek Cereol, twintig jaar geleden) veranderde de rol van het kanaal flink. Het schonere water lokte de eerste zwemmers bij een klein steigertje, maar inmiddels liggen er op zomerse dagen honderden mensen te zonnen op de kades en wordt er volop gezwommen, gesupt en gevaren. Omdat de roeiboten en motorboten veel harder gaan dan de andere watergebruikers, zit een ongeluk in een klein hoekje. Dat bleek vijf jaar geleden, toen een brugspringer bovenop een roeiboot terecht kwam. Het liep met een sisser af, maar het scheelde weinig.

Een zwemmer lijkt al snel een eend

Voorzitter Nieske Castelein van roeivereniging Viking kijkt er met zorgen naar: “We begrijpen heel goed dat mensen willen zwemmen op dit soort dagen.” Ze pleit al jaren voor een goede scheiding tussen zwemmers en boten. “Het is nu gewoon hartstikke gevaarlijk. Zwemmers zijn heel slecht te zien voor roeiers. Je denkt al snel: dat is een eend of een bal.”

Ze wijst erop dat het zwemmen eigenlijk verboden is. Dat klopt, maar rond de Munt wordt het gedoogd. Wel is het verboden om van de bruggen te springen. Daar trekken de pubers zich niets van aan. Studenten trouwens ook niet. Op zonnige dagen als deze wordt er honderden keren van de brug gesprongen.

Op een zonnige dag recreëren tot wel duizend mensen rond de Utrechtse Muntsluis. Beeld Werry Crone

Ook voor omwonenden is het wennen. De overlast rond het water is voor sommige buren flink toegenomen. Zo komen er volgens de gemeente op een zonnige dag tot wel duizend mensen recreëren rond de Muntsluis. Omwonenden hebben dan last hebben van lawaai, zwerfafval en wildplassers in de tuin. Het werd zo erg dat de gemeente tegenwoordig de sluis vanaf tien uur ‘s avonds afsluit, zodat de ergste dan herrie beperkt blijft. Bewoners rond het Muntplein ruimen zelf de achtergebleven troep maar op.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Het is een lastige kwestie voor de gemeente Utrecht. Een zwemverbod handhaven, is eigenlijk geen optie, omdat het water en de kades nog van Rijkswaterstaat zijn. Het college van B&W wil het roeien behouden, maar ook de andere waterrecreatie. Het gebied rond de sluis en bij het Muntgebouw moet zelfs officieel zwemwater worden. De gemeente kijkt wel naar andere plek voor de roeiers, maar dat is weer gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Dus blijft het voorlopig behelpen. Om de ergste problemen voor te zijn, gaan de roeiers op mooie zonnige dagen niet meer onder de Muntbrug door. Een compromis waar Castelein graag toe bereid is, zegt ze. “Uiteindelijk moeten we het met elkaar sjeffen.”

Buurtbewoner Caroline Paauw is het daarmee eens. “Wij zeggen tegen de kinderen: neem iets kleurigs mee in het water. Met een gele band ben je een stuk zichtbaarder. Of een badmuts, maar dat willen ze natuurlijk niet. En we zeggen dat ze gewoon heel goed moeten opletten natuurlijk. We moeten het met elkaar doen.”

