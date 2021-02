De basisscholen zijn weer open en dat is even wennen: ‘Juf, ik weet niet meer wat mijn plekje is’

‘Welkom terug!’ staat er in grote letters op de ramen van de Katholieke basisschool Willibrordus geverfd. De school in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland is open, corona en gladheid of niet. “Can’t you feel a brand new day”, zingt The Wiz-cast toepasselijk vanuit een speaker uit een raam. De vlaggetjes die aan het gebouw zijn opgehangen om de kinderen te verwelkomen wapperen vrolijk in de ijzige wind. Juffen – gehuld in lagen sjaals, mutsen en mondkap – huppen op het besneeuwde schoolplein op en neer op de muziek. Voornamelijk om warm te blijven, want rond 8.15 uur is het een gure -5 graden.

Van alle kanten komen kinderen aan geglibberd en gegleden op sleeën, hun gezichtjes verheugd. Alleen bij de allerkleinsten vloeien hier en daar wat tranen. “Juf, ik weet niet meer wat mijn plekje is”, snift een jongetje bij de deur van een kleuterlokaal. “Ja, het is ook zo lang geleden dat je er was”, sust zijn juf, die intussen haar handen vol heeft om kleuters uit sneeuwlaarzen, dikke jassen en wanten te wurmen. “Ik heb jullie zo gemist!” zegt ze en aait liefdevol over een bolletje.

Haar vierjarige zoontje had er veel zin in

Er wordt gezwaaid naar mama’s en papa’s buiten. Die hebben hun kroost aan het hek moeten afleveren omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen mogen. “We waren nog bezig afscheid te nemen, maar hij stond al binnen”, lacht Denise Verschoor. Ze heeft zojuist haar vierjarige zoontje gebracht en vertelt dat hij er heel veel zin in had.

Ook dinsdag nog scholen dicht Een volledig beeld heeft de PO-raad niet, maar ook dinsdag zullen sommige scholen hun deuren gesloten houden. Volgens de koepel van basisscholen gaat het met name om scholen in het oosten van het land en Noord-Brabant. Er ligt daar teveel sneeuw, openbaar vervoer rijdt niet en auto’s van leraren zijn ingesneeuwd waardoor ze niet naar school kunnen komen. De PO-Raad noemt het overmacht en benadrukt dat de scholen thuisonderwijs verzorgen. Hoeveel scholen er maandag precies dicht bleven door het winterweer, is niet bekend. Er kwamen berichten binnen vanuit meerdere regio’s, waaronder Amsterdam, de Zaanstreek, Rotterdam, Utrecht en de Achterhoek. In andere delen van het land, zoals Zeeland, Limburg, Groningen en Friesland waren juist bijna alle scholen open, aldus de PO-Raad.

Sommige basisscholen gaven aan maandag dicht te blijven omdat leerkrachten de school niet konden bereiken vanwege het slechte winterweer. Groepen bij elkaar voegen mag vanwege het besmettingskans niet van de overheid. Ook is er onderwijspersoneel dat zich zorgen maakt over hun gezondheid. Waarom het Willibrordus wel open is? “Waarom niet”, antwoordt meester Steven van Wijk. “We kunnen gewoon lesgeven, of je nu begint of volgende week. En ik gun het de ouders ook. Het scheelt dat onze docenten niet ver wonen. De helft van ons team heeft ook al Covid gehad, dat is ook wel geruststellend. Er is één oudere collega die vlak voor haar pensioen zit, die zag het niet zitten om les te geven. En dat is heel begrijpelijk.”

‘Met deze kou komen ze allemaal met een snotneusje binnen’

Het zogeheten ‘snottebellenbeleid’, waarbij kinderen die naar het primair onderwijs gaan thuis moeten blijven als ze klachten hebben, vindt Van Wijk goed. “Maar ze komen met deze kou allemaal met een snotneusje binnen, dat valt niet te checken. Ik ga ervan uit dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en ze thuishouden bij klachten. We moeten het toch met z’n allen doen.”

Kinderen van groep drie van de Katholieke basisschool Willibrordus te Oud-Beijerland laten maandag aan juf Angela Nienhuis zien hoe blij ze zijn dat de school weer open is. Beeld Arie Kievit

In groep 3 zitten ze al wiebelend klaar, de klas is als vanouds gevuld. “Vingers omhoog, wie van jullie heeft er zin in om weer te beginnen?” vraagt juf Angela Nienhuis. Tegen de dertig vingertjes schieten als een raket de lucht in. “Hoeveel zin?” “Heel veel zin!” brult de klas.

‘In de praktijk werkt dat niet, denk ik’

Ook in groep 8 van meester Steven van Wijk zijn ze blij dat ze weer naar school mogen en hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien. “Maar wel jammer dat het precies nu is, er ligt zoveel sneeuw”, vinden Thom (11) en zijn buur Matthijs (11). De leerlingen zitten in koppels aan tafeltjes bij elkaar. In principe zodat bij een besmetting alleen dat tweetal in quarantaine moet, legt Van Wijk uit. “Maar in de praktijk werkt dat denk ik niet.”

Als de hele klas met rode wangen is binnengedruppeld, de sneeuw van hun schoenen kloppend, maken ze met z’n allen een selfie, mondkapje op. De meester: “Say cheese, we zijn weer begonnen!”

