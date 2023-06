De basisbeurs is terug na acht jaar. Wie krijgt wat?

Hoe zat het ook alweer?

Tot 2015 kregen studenten ook een basisbeurs. Dat stelsel werd door een Kamermeerderheid te duur en onrechtvaardig bevonden, omdat studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs later vaak een hoger inkomen hebben. ‘De bakker betaalt mee aan de studie van de advocaat’, zo luidde het argument.

Het kabinet kijkt daar nu anders tegenaan. De schulden die studenten opbouwen, hebben een negatief effect op het mentaal welzijn en zorgen juist voor extra ongelijkheid. Er stromen minder studenten door van mbo naar hbo, en angst voor schulden is daarvoor een reden.

Wie krijgt welk bedrag?

Studenten aan hogeschool en universiteit die thuis wonen krijgen vanaf september 110 euro per maand. Wie op zichzelf woont, maakt meer kosten en krijgt 275 euro. Vanwege de inflatie is het bedrag dat uitwonende studenten krijgen tijdelijk verhoogd: 439 euro. De politiek heeft dat geld alleen vrijgemaakt voor het komend studiejaar. Daarna gaat de beurs omlaag, zo is de bedoeling.

In 2014, voor het leenstelsel, kregen thuiswoners 100 en uitwoners 279 euro.

Als hun ouders minder verdienen dan 70.000 euro per jaar, hebben studenten recht op een aanvullende beurs van maximaal 416 euro. Die aanvullende beurs bestond al tijdens het leenstelsel, maar de inkomensgrens lag toen nog bij 53.000 euro. Er komen nu dus meer studenten in aanmerking.

Daarnaast kunnen studenten nog maximaal 460 euro per maand lenen (studielening en collegegeldkrediet).

Wat staat er in de kleine lettertjes?

De belangrijkste: ook de basisbeurs en aanvullende beurs zijn een lening. Ze worden een gift, maar alleen als je binnen tien jaar afstudeert. Onder het leenstelsel kwam er een gunstigere afbetaalregeling, waarbij oud-studenten 35 jaar mogen doen over het terugbetalen. Die termijn blijft 35 jaar. Bij het bepalen van het terugbetaal-bedrag, houdt Duo rekening met het inkomen. De rente is nu 0,46 procent, maar kan tijdens de looptijd veranderen.

Wordt het afsluiten van een hypotheek makkelijker?

Daarover was veel te doen onder het leenstelsel. Een studielening mag niet worden vastgelegd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), bepaalde de politiek. Zo ontstond de suggestie dat hij niet ‘meetelde’ bij de aanvraag van een hypotheek. Maar in de praktijk kunnen leenstudenten vaak geen hypotheek aanvragen zonder zelf gegevens over hun studielening te overleggen. Dat blijft ook nu zo. Alleen wordt de lening bij wie tijdig afstudeert (deels) omgezet in een gift, zonder invloed op de hoogte van de hypotheek die hij of zij kan afsluiten.

Wat verandert er voor mbo-studenten?

Mbo-studenten hadden al een basisbeurs en een aanvullende beurs. Voor thuiswoners is die vanaf augustus 91 euro. Ook uitwonende mbo’ers krijgen volgend jaar tijdelijk een hoger bedrag vanwege de inflatie: 460 euro. Ook wordt de terugbetalingsregeling voor hun studielening gelijkgetrokken met die van hbo’ers en wo’ers: in plaats van 15 jaar mogen ze er nu ook 35 jaar over doen.

En de ‘pechgeneratie’?

Wie tijdens het leenstelsel op hogeschool of universiteit studeerde, blijft achter met een studieschuld. Deze studenten krijgen een eenmalige ‘tegemoetkoming’ van 1436 euro, als ze binnen 10 jaar een diploma hebben gehaald. Wie korter onder het leenstelsel studeerde, krijgt een lager bedrag, en ook dan pas na het halen van een diploma. Volgens Duo krijgen (oud-)studenten hierover vanzelf bericht.

