De azc's zitten weer bijna net zo vol als op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis

De azc’s zitten overvol, meldt het Centraal orgaan opvang asielzoekers. Er verblijven nu bijna 27.000 mensen in de centra, bijna evenveel als in 2016, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Het Coa maakt sinds vorig jaar gebruik van zijn reservecapaciteit, maar ook deze tweeduizend plekken zijn nu helemaal bezet.

Werner van Bastelaar van het Coa wijt de drukte aan de langere wachttijd voor de asielprocedure, de geringe doorstroming en met name aan de onverwachte stijging van het aantal nieuwe asielzoekers. Vanochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in het derde kwartaal van dit jaar 5910 asielzoekers naar Nederland kwamen en 1200 nareizende gezinsleden. Dat zijn er iets meer dan in de drie kwartalen ervoor, vooral door een grotere instroom vanuit Syrië, maar sinds de zomer van 2017 is de instroom redelijk stabiel: zes- à zevenduizend per kwartaal. In de laatste helft van 2015 kwamen er meer dan twintigduizend vluchtelingen per kwartaal naar Nederland.

Op dit moment hebben 5.500 bewoners van de azc’s een verblijfsstatus. De gemeenten hebben van het kabinet de opdracht gekregen dit halfjaar, net als de eerste helft van dit jaar, zesduizend statushouders een woning aan te bieden. Maar door de krapte op de woningmarkt lukt het de meeste gemeenten niet daaraan te voldoen. Gemiddeld voldoen ze redelijk aan hun taakstelling, maar ze weten de achterstanden niet weg te werken. Daardoor houden de statushouders veel plaatsen in de azc’s bezet.

Te weinig personeel

Maar het grote probleem is de lange wachttijd, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland. “Het overgrote deel van de mensen in de centra wacht op de afhandeling van hun asielaanvraag. Kansrijke asielzoekers waarover niet in acht dagen kan worden beslist, wachten nu gemiddeld tien maanden eer ze een beslissing krijgen, sommigen zelfs meer dan anderhalf jaar voor hun procedure is begonnen. Dat zou eigenlijk binnen twee weken moeten gebeuren. Waarna de procedure in acht dagen zou moeten zijn afgerond.”

Het huidige probleem zit hem niet bij de gemeenten die te weinig woningen toewijzen, maar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). “Tijdens de crisisjaren is de IND op sterkte gebracht maar eind 2017 is er weer enorm bezuinigd. Ze hebben nu te weinig personeel om de aanvragen te behandelen. Om de gesprekken te voeren.”

De vorige staatssecretaris van asielzaken, Mark Harbers, gaf al toe dat er meer moet gebeuren, zegt Van der Linden: “Hij heeft geld en middelen toegezegd. En de voorspelling uitgesproken dat de IND in 2020 weer op voldoende sterkte zou zijn om de asielinstroom bij te kunnen benen. Wij vroegen ons toen al af of ze dat waar zouden kunnen maken.”

