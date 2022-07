De avondklokrellen laten zien: wantrouwen verbindt de demonstranten

Bij het invoeren van de avondklok in januari 2021 braken er overal in het land rellen uit. Dat was het begin van een nieuw fenomeen, concluderen wetenschappers nu, na bestudering van de rellen. De rellen waren uniek omdat er een ‘ongekend diverse’ groep relschoppers bij elkaar kwam. Naast ‘echte’ coronademonstranten speelden bijvoorbeeld ook voetbalhooligans, doelbewuste plunderaars, verveelde jongeren en extreemrechtse Pegida-aanhangers een kwalijke rol.

De onderzoekers van onderzoeksbureau Emma, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerden de demonstraties in Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Breda. In die Brabantse steden (en op talloze andere plaatsen in het land) liepen protesten tegen de invoering van de avondklok uit op zware rellen, brandstichting en plunderingen.

Vaag gevoel van wantrouwen

De rellen luidden een nieuw tijdperk in, aldus de onderzoekers. “De verschillende groepen demonstranten hadden één ding gemeen: een vaag gevoel van wantrouwen tegen de overheid”, zegt hoofdonderzoeker Hans Moors. “Hoewel deze mensen op veel andere punten waarschijnlijk compleet verschillende politieke overtuigingen en maatschappelijke opvattingen hebben, bracht dit gedeelde gevoel ze bij elkaar. En dat gevoel werd sterker naarmate de coronacrisis voortduurde.”

Ook in de demonstraties tegen het stikstofbeleid zie je hetzelfde gebeuren, zegt Moors. “Ook hier is het wantrouwen tegen de overheid de belangrijkste gemene deler, want een deel van de demonstranten heeft zelf geen agrarische achtergrond. Dat maakt de groep demonstranten vager, maar groter. En hoe groter die groep wordt, hoe sneller dit leidt tot escalatie. Een grote mensenmassa heeft een opzwepend effect.”

De onderzoekers concluderen ook dat sociale media een belangrijke rol spelen in deze moderne manier van demonstreren. Voor en tijdens de rellen werden sociale media gebruikt om demonstranten te mobiliseren en op te hitsen. Zo stookten demonstranten in Den Bosch elkaar op om de rellen in Eindhoven te overtreffen.

Lastig handhaven

De amorfe samenstelling van de demonstranten maakt het voor de politie steeds lastiger om goed te handhaven, meent Moors. Voorheen had de politie meestal een vrij uniforme groep tegenover zich, bijvoorbeeld een agressieve meute voetbalsupporters. Tegenwoordig komt de een om te rellen, en de ander om vredelievend te demonstreren. Het onderscheid is niet altijd in een oogopslag te zien.

Daags na de avondklokrellen zei premier Mark Rutte nog dat hij niet wilde zoeken naar de ‘diepe sociologische betekenissen en oorzaken’ van de avondklokrellen. “Crimineel gedrag, daar hebben we de politie voor.” Daar dachten de burgemeesters van de vier Brabantse gemeenten anders over: zij gaven opdracht tot dit onderzoek. Een verstandige keuze, meent Moors: “Bij een grote groep mensen leeft ongenoegen over de overheid. Wil je dat wantrouwen wegnemen, dan kun je het fenomeen maar beter serieus nemen.”

