De avondklok was nog maar het begin: het liefst wil Viruswaarheid dat ‘de hele boel in elkaar stort’

Ze waren verbijsterd. Net als premier Rutte hadden de activisten van Viruswaarheid niet verwacht dat de rechter per direct een streep zou zetten door de avondklok. De coronasceptici leveren geregeld kritiek op het functioneren van de rechtsstaat, en betogen juist dat de overheid veel rechters en raadsheren in haar greep heeft. Het vonnis over de avondklok bracht hun wantrouwen in het democratische systeem dinsdag plots aan het wankelen.

De rechter ging niet mee met de opvatting van Viruswaarheid dat de zorgen over corona nonsens zijn. Wat betreft de juridische basis voor de avondklok had de actiegroep volgens haar wél gelijk. Die is onrechtmatig. Ze oordeelde dat de Nederlandse staat niet had mogen grijpen naar de speciale noodwet die is gebruikt om de maatregel in te voeren.

Volgens Engels zijn vaccinaties ‘gentherapie’

Of dat punt overeind blijft in het hoger beroep, moet vrijdag blijken. Ongeacht de uitkomst gaat Viruswaarheid door met het voeren van juridische procedures tegen overheden. In praatprogramma Op1 zei voorman Willem Engel, een Rotterdamse dansschoolhouder, dat er nog vijf rechtszaken lopen. Volgens zijn broer Jan zitten er twee hoger beroepen in de pijplijn en drie nieuwe procedures, waarmee Viruswaarheid zich onder meer verzet tegen de voorlichtingscampagne over vaccins. In de ogen van Engel zijn de injecties ‘gentherapie’.

Bij die vijf zaken blijft het waarschijnlijk niet. Zo bereidt de groep ook zaken tegen traditionele media voor, die angst zouden zaaien en feiten zouden negeren, bijvoorbeeld door de woorden ‘patiënten’ en ‘besmettingen’ te gebruiken. Niet iedereen die positief test op corona, is ziek, stelt Viruswaarheid.

Engel heeft afgelopen jaar al meermaals in de rechtszaal gestaan. Sinds eind juni spannen hij en jurist Jeroen Pols proces na proces aan namens de actiegroep, inmiddels een dozijn in totaal. Het gros van de vonnissen pakte in hun nadeel uit. Afgezien van de uitspraak over het schrappen van de avondklok, won Viruswaarheid één keer eerder een juridische slag tegen de maatregelen. Eind december verwierp de rechter het inreisverbod voor mensen zonder negatieve coronatest. Het kabinet paste daarop direct de wet aan.

Met deze juridische overwinningen manifesteert Viruswaarheid zich als luis in de pels van het kabinet. Net als Maurice de Hond en het Red Team, een groep onafhankelijke deskundigen die door het kabinet werd gevraagd om de strijd tegen het virus te evalueren, houden Engel en co politiek, journalistiek en publiek scherp.

Niet voor de volksgezondheid, maar voor het individu

Anders dan voornoemde beleidscritici is het Viruswaarheid niet te doen om het maatschappelijk belang. De actiegroep zet zich niet in voor de volksgezondheid, maar voor het individu. “Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat, waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen”, schrijft de groep op haar website.

Het aanvechten van de coronaregels is pas het begin van de strijd. De machthebbers in binnen- en buitenland knevelen het volk, volgens Engel en Pols, die neigen naar complotdenken en vergelijkingen met de Jodenvervolging niet schuwen. Het liefst wil Engel dat ‘de hele boel in elkaar stort’, zo tekende NRC op. Volgens Viruswaarheid moeten burgers de controle terugkrijgen. Het is ietwat ironisch dat juist deze groep dinsdag heeft laten zien dat de rechtsstaat floreert.

Lees ook:

Tegenstanders noemen het een wappieclub, zelf zien ze zich als het verzet: dit is Viruswaarheid

Aanhangers van Viruswaarheid vinden het afsluiten van de gehele samenleving buitenproportioneel. De actiegroep heeft sinds de tweede golf een nieuw front geopend, waar jurist Jeroen Pols zich thuis voelt.

Wetenschapper, sekteleider of megamafklapper: wie is Willem Engel?

In een half jaar tijd veranderde hij van de Nederlandse koning van de Braziliaanse dans zouk tot ‘sekteleider’ van coronasceptisch Nederland of – in zijn eigen woorden – ‘de hofnar van de politiek?’ Hoe deed hij dat? Wie is Willem Engel?