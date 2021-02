De avondklok sneuvelt, maar het kabinet houdt de teugels strak

Alles wijst erop dat het demissionaire kabinet de avondklok zal schrappen. Zet de dalende lijn van coronabesmettingen zich voort, dan is het vanaf 10 februari weer toegestaan om tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s nachts de straat op te gaan, bevestigen Haagse bronnen aan Trouw.

Een definitief besluit over de avondklok volgt waarschijnlijk pas later deze week en nog niet dinsdagavond, wanneer premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een persconferentie geven. Daar zal wel bekend worden gemaakt dat niet essentiële winkels, die al sinds 15 december dicht zijn, iets meer speelruimte krijgen. Klanten die online of telefonisch producten bestellen, mogen die in de winkel afhalen.

Nu mogen bestelde producten alleen thuis of bij een ophaalpunt bezorgd worden. Alleen voor bouwmarkten, andere doe-het-zelfzaken, bibliotheken, horecazaken en winkels die diervoeding verkopen geldt een uitzondering. Die extra speelruimte betekent niet dat winkels op de korte termijn volledig open mogen. Daar is het kabinet, vanwege de Britse coronamutant, nog te huiverig voor.

‘Iedereen wil van dat ding af’

De niet-essentiële winkels, maar ook horecazaken, bioscopen en theaters blijven nog minimaal enkele weken langer dicht. In welke vorm zij te zijner tijd weer open kunnen, is nog onduidelijk. Zo duurt de lockdown, ondanks de geringe versoepelingen, voort.

Er is het kabinet veel aan gelegen de avondklok weer af te schaffen. “Iedereen wil van dat ding af”, zei demissionair premier Rutte vrijdag nog na de ministerraad. “Die avondklok moet verdwijnen, zodra het kan”, zei minister De Jonge een week daarvoor. Nu de hoeveelheid coronabesmettingen al weken achtereen daalt en het RIVM maandag zelfs het laagste aantal coronagevallen sinds eind september telde, lijkt het kabinet er weinig voor te voelen de maatregel te verlengen.

De avondklok lag al niet lekker binnen de coalitie. D66 was fel tegenstander en stemde schoorvoetend in toen het Outbreak Management Team wees op de gevaren van de oprukkende Britse coronavariant. Dat de avondklok geschrapt wordt, wil nog niet zeggen dat die voorgoed van de baan is. Stromen de ic-bedden weer vol en kunnen ziekenhuizen het aantal coronapatiënten wederom niet aan, dan kan het zijn dat de maatregel weer van stal wordt gehaald.

Zondag konden ouders van kleine kinderen al een zucht van opluchting slaken. Minister Arie Slob van onderwijs maakte toen bekend dat basisscholen, kinderdagverblijven en het speciaal onderwijs volgende week maandag weer open mogen. Wel onder strenge voorwaarden. Is er in een klas een kind met corona, dan moet de hele klas vijf dagen in quarantaine. Ook worden op korte termijn sneltesten ingezet voor leraren. Wanneer middelbare scholen weer open kunnen, is nog onduidelijk.

