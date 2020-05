De auto moet in Utrecht plaatsmaken voor bootjes

Vroeger had een automobilist vrij spel rond het Centraal Station in Utrecht. Aan de voorkant had de Catharijnesingel met vier rijbanen als bijnaam de kortste snelweg van Nederland. Aan de achterkant creëert veel asfalt op het Westplein snelle toegang naar de diverse parkeerterreinen van de Jaarbeurs. Maar voor de bewoners blijft het een breuk tussen centrum en de westelijke wijken. Dat plaatje gaat radicaal op de schop.

“Dit is de volgende fase in ons mobiliteitsplan om de stad prettiger te maken en stap voor stap terug te geven aan de Utrechters”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk, die sinds 2014 de portefeuille verkeer beheert. “Het belangrijkste voorstel is dat onder de brug naar Hoog Catharijne een knip komt die doorgaand autoverkeer onmogelijk maakt. Alleen wie daar wil parkeren, kan er nog terecht. Dat zal de omgeving veel rustiger maken.”

Het water van de Catharijnesingel wordt doorgetrokken, zodat net als vroeger de singelgracht helemaal rond de binnenstad loopt. De Leidse Rijn zal gaan stromen vanaf de singel, met op de noordoever een park en een snelfietspad naar het centraal station. In september kunnen de bootjes rondvaren.

Waar komt het idee vandaan om het water weer terug te brengen in de stad? “In de jaren zestig en zeventig was er direct al protest van inwoners die niet wilden dat in het centrum zoveel autowegen kwamen. Er is nooit volledig draagvlak voor geweest. De wens om het water te behouden en nu terug te brengen dateert dus eigenlijk al van vóór de aanleg van de brede autowegen.”

Onherkenbaar

Het Westplein gaat onherkenbaar veranderen. “We bouwen er 400 woningen en maken er weer een stukje stad van, dat Lombokplein gaat heten. Het moet groen worden, zodat je lekker buiten kunt zitten”, zegt Van Hooijdonk. Er komt een stadsstraat waar de auto te gast is. De vele parkeerterreinen van de Jaarbeurs hebben hun langste tijd gehad. Ook daar staat een nieuwe stadswijk gepland met 2000 tot 3000 woningen.

Utrecht heeft als opdracht de komende jaren 70.000 woningen bij te bouwen. Verdichting is de oplossing. In deze snel groeiende stad verplaatsen de meeste mensen zich te voet of met de fiets. In een uitgebreide verkeersstudie voor Noordwest-Utrecht is uitgezocht welke variant om doorgaand autoverkeer te weren het kleinste waterbedeffect genereert.

De uitkomst is dat de noordwestelijke binnenring zijn functie als sluiproute gaat verliezen. Doorgaand verkeer is straks sneller af door de A2 te kiezen. Die lange straten gaan van twee keer twee rijbanen voor auto’s per kant naar twee keer één rijbaan. “Dat heet voortaan de Westelijke Stadsboulevard. Er komt een brede groene middenberm met twee rijen bomen, parallelwegen verdwijnen.”

Wat is het volgende punt op het wensenlijstje van de wethouder? De Amsterdamsestraatweg, waarop je vroeger Utrecht uitknalde richting A2. “En het zuidelijk centrum. Neem Het Ledig Erf. Dat is de voorheen drukke zuidpunt van de binnenstad, waar de gelede bussen van lijn 12 naar de Uithof tot voor kort allemaal langs denderden. Hoe kunnen we daar een mooi gebied maken? Zeker met het nieuwe station Vaartsche Rijn is dit een rode loper via de Oudegracht naar de Dom.”

