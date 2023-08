De armoede in Rotterdam groeit, maar de wethouder die de problemen moet oplossen is vertrokken

Gezocht: een ervaren bestuurder die per direct aan de slag kan om de groeiende armoede in Rotterdam een halt toe te roepen. Zo ongeveer zou de vacature voor de vrijgekomen wethouderspost eruit moeten zien, als het aan de Rotterdamse oppositiepartijen ligt. Vlak voordat hij zijn plannen op het gebied van armoedebestrijding zou verdedigen, stapte Denk-wethouder Enes Yigit vorige week op. Verschillende partijen in de gemeenteraad vrezen dat zijn vertrek voor stagnatie zorgt op een belangrijk dossier.

Donderdag debatteert de Rotterdamse raad over hoe het nu verder moet met het armoedebeleid. “Armoedebestrijding zou topprioriteit moeten zijn”, zegt PvdA-raadslid Sarah Reitema, een van de aanvragers van het debat. Ze hoopt van het college te horen hoe kan worden voorkomen dat de vacature leidt tot nog meer Rotterdammers in de problemen.

Voltijdswethouder armoedebestrijding

Het armoedeprobleem is groot in Rotterdam. Zo'n 85.000 mensen in de stad verdienen te weinig om te voorzien in basis-levensbehoeften als eten, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Ongeveer 50.000 Rotterdammers kampen met schulden. Het was de reden dat Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk vorig jaar tijdens de coalitieonderhandelingen besloten dat het onderwerp een eigen voltijdswethouder verdiende. Namens het nieuwe college van burgemeester en wethouders werd de 32-jarige Yigit wethouder van armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal.

Een jaar na zijn aanstelling maakte Yigit vorige week zondag plotseling bekend dat hij opstapt. De timing was opvallend, want juist deze week werd in een commissiedebat voor het eerst gesproken over het armoedeplan waar de wethouder sinds zijn aantreden aan werkte. In dat plan staat onder meer dat de gemeente meer wil investeren in 'vroegsignalering’, zodat schulden niet oplopen en dat er een gemakkelijk in te vullen website moet komen waar Rotterdammers kunnen checken op welke geldpotjes ze een beroep kunnen doen.

Het was Denk-collega Faouzi Achbar, wethouder welzijn, samenleving en sport, die zich woensdag namens het college mocht verweren tegen de kritiek van raadsleden dat het plan niet concreet genoeg zou zijn en vooral zou bestaan uit al bestaande maatregelen, zonder financiële onderbouwing. “Flets”, noemde Robbert-Jan van de Werken, burgerraadslid namens de ChristenUnie het armoedeplan. “Niet dat het slecht is, maar duidelijke keuzes ontbreken”, zo luidde zijn samenvatting.

Al langer kritiek

Nieuw is het niet dat de Rotterdamse oppositie de armoedeplannen bekritiseert. De afgelopen maanden liepen in de raad de discussies met regelmaat hoog op. Zo vinden onder meer GroenLinks, PvdA en CDA het onbegrijpelijk dat het college van plan is te snijden in het armoedefonds, bedoeld om Rotterdammers in nood – onder wie kinderen – te helpen.

Van het tegenargument van de coalitiepartijen dat het college per saldo juist méér geld uitgeeft dan vorige colleges aan armoedebestrijding, omdat tegelijkertijd meer geld wordt uitgetrokken voor de schuldhulpverlening, is de PvdA niet onder de indruk. Reitema: “De gemeente is wettelijk verplicht schuldhulpverlening aan te bieden. Het aantal Rotterdammers dat die aanvroeg, steeg het afgelopen jaar met 88 procent en dus stegen de kosten ook. Dat is geen keuze. Waar het college wel een keuze heeft wordt vooral bezuinigd op armoede.”

Onvrede over functioneren wethouder

Ook op het functioneren van Yigit klonk met regelmaat kritiek. Zo zou hij zich slecht voorbereiden op debatten en belangrijke afspraken afzeggen. Op het moment dat Yigit opstapte, werkte het AD aan een verhaal waarin betrokkenen (anoniem) hun onvrede uitten over het functioneren van de armoedewethouder. Het verscheen uiteindelijk kort nadat Yigit had laten weten zijn functie neer te leggen.

Op de beschuldigingen aan zijn adres gaat Yigit niet in, al wordt uit zijn afscheidsboodschap duidelijk dat hij het er niet mee eens is. Daarin spreekt hij van ‘disproportioneel veel weerstand’. “Het was voor mij soms lastig om niet op de inhoud van mijn werk beoordeeld te worden, maar op mijn persoon.”

Omdat Yigit per direct is opgestapt zal hij donderdag niet zelf aanwezig zijn bij het debat over zijn vertrek. Denk zal op zoek gaan naar een opvolger.

