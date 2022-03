De ANWB wil een landelijk drone-netwerk gaan opzetten voor spoedbezorgingen

In het midden van de conferentiezaal staan onder blauw licht voertuigen die een eigenschap met elkaar delen. Ze hebben allemaal propellers. Dat geldt voor de mechanische arm, die geschikt is om windturbines te controleren, voor het zwarte, platte gevaarte dat goederen kan scannen, en voor de voertuigen die kenmerken hebben van vliegtuigen. Het zijn drones. die zich tijdens de Amsterdam Drone Week in de RAI presenteren aan kopers, kijkers en andere geïnteresseerden.

Een van de drones is een gele boemerang waarop de namen van de ANWB en PostNL zijn te lezen. “Deze drone is bedoeld om bijvoorbeeld zakjes bloed en medicijnen te vervoeren”, zegt Petra van Saaze, de directeur van ANWB Medical Air Assistance die bij het onbemande vliegtuig staat. Het plan is om deze drone begin volgend jaar op een vaste route te laten vliegen voor spoedbezorgingen. Daarmee is in 2020 al getest, op de route Zwolle - Meppel, door het Isala Ziekenhuis. “Die test was een succes. We hopen over vijf jaar een landelijk netwerk van drones te hebben voor de spoedbezorgingen.”

Aangestuurd vanuit ANWB-kantoor

De drones worden dan aangestuurd vanuit het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Daar zullen ‘piloten’ achter computerschermen de routes invoeren, de drones laten opstijgen en naar de eindbestemming begeleiden. De drones zelf staan niet altijd bij het ANWB-kantoor. “Als een drone vaak gebruikt wordt vanaf een vaste locatie, zoals een ziekenhuis, dan kan hij daar blijven staan", zegt Van Saaze. “Dan doet iemand van het ziekenhuis het pakketje in de drone, wij voeren de coördinaten in en zorgen ervoor dat de drone de gewenste route volgt.”

Alles lijkt dus klaar voor een snelle opmars van de medische drones. Maar er ontbreekt nog iets. Regelgeving en een systeem met actuele luchtverkeersbewegingen. De drone van de ANWB vliegt op 90 meter hoogte. Last van overvliegende jumbo’s en Boeings heeft de ANWB dus niet. Maar er zijn ook andere drones in de lucht, net als ambulance- en traumahelikopters die op een vergelijkbare hoogte vliegen. Aan het systeem waarin iedereen elkaar kan zien, wordt nog gewerkt.

Sneller?

Hoeveel sneller een spoedlevering met een drone gaat? “Onze drone vliegt met een snelheid van 90 kilometer per uur en gaat rechtstreeks op zijn bestemming af”, zegt Van Saaze. “Een auto heeft te maken met het verkeer. Dus hoeveel sneller de drone is, hangt af van de drukte op de weg. Veel spoedtransport gaat nu met blauwe zwaailichten. Dat kan gevaarlijk zijn. Alleen daarom al is het goed dat we straks ook de drones hebben. Maar vervoer via de weg zal altijd blijven, want het kan gebeuren dat het weer zo slecht is, dat we de drones niet kunnen gebruiken.”

Het Duitse bedrijf Horyzn durft wel een voorspelling te doen hoeveel sneller zij zijn dan regulier vervoer. De helft van de tijd, met een overlevingskans die driemaal zo hoog is, claimt de bouwer van een drone die aed’s vervoert om mensen met een hartstilstand te redden.

In een door netten afgezette ruimte laten de Duitsers hun drone opstijgen. De gordijnen achter de kooi wapperen als de dronepiloot het gevaarte de lucht in stuurt, laat vallen om kort boven de grond weer omhoog te stuiteren. De toepassingen van drones zijn serieus, maar het blijft toch ook een beetje speelgoed voor volwassenen.

