De afhaalcoffeeshop moet overlast tegengaan: Parkeren, hasj kopen en wegwezen

“Het is parkeren, hasj kopen en wegwezen”, zegt Jermano Vos lachend. Zo’n tien minuten eerder reed Vos (29) het parkeerterrein van Cannacenter Best Friends in Amsterdam-Zuidoost op en passeerde het bord ‘Parkeren alleen voor klanten. Max. tien minuten parkeren.’ Hij zette zijn auto op de parkeerplaats – achttien parkeervakken, een fietsenrek en scootervakken – liep de coffeeshop in en kocht direct bij de toonbank zijn hasj. Binnen vijf minuten stond hij weer buiten. Binnen zitten kon niet. Er staan geen tafels en stoelen.

Tussen de kantoorgebouwen staat sinds 8 november de afhaalcoffeeshop van Best Friends, onderdeel van de gemeentelijke pilot ‘Verplaatsing coffeeshops’. Het ministerie van binnenlandse zaken was op zoek naar proefprojecten in Nederland om te onderzoeken wat effectieve maatregelen zijn om overlast van coffeeshops, zoals van verkeer en geluid, tegen te gaan. De afhaallocatie in Zuidoost, een eerste experiment binnen de pilot, moet de straathandel van drugs in dit stadsdeel tegengaan, schrijft de gemeente Amsterdam in een bericht. Je kunt er alleen afhalen. Ook kijkt Amsterdam naar spreiding van coffeeshops om overlast te verminderen.

Strengere regels

Directeur Ewout van der Weijden (48) sloot zijn coffeeshop in het centrum en verhuisde naar Zuidoost, vertelt hij vanachter de gelakte houten toonbank. Druppelsgewijs komen klanten binnen. Van der Weijden besloot mee te doen met de pilot, omdat hij door strengere regelgeving zijn vergunning in het centrum dreigde kwijt te raken.

Hij ziet in het bewoonde deel van Zuidoost veel potentie. Bij zijn weten is er maar een andere coffeeshop in het gebied. Per dag komen gemiddeld 250 klanten naar de afhaallocatie.

Zij passeren bij de ingang de neonletters Stop&Go. Grote ramen zorgen voor overzicht op het parkeerterrein, waar camera’s hangen. Buiten geen bankje waar je gezellig een joint kunt roken. Portiers houden een oogje in het zeil.

Van der Weijden moet streng zijn. “Klanten mogen best aan de koffie nippen en met de portier een minuutje praten, maar daarna moeten ze in hun auto stappen. Als exploitant wil je geen overlast, dan zet je je vergunning op het spel.”

Overlast verlichten

In theorie is spreiding, met in dit geval een afhaallocatie in Zuidoost, een oplossing om drukte en daarmee gepaarde overlast bij andere coffeeshops te verlichten, zegt Ralph Mennes (31) van Breuer&Intraval. Het onderzoeks- en adviesbureau monitort de pilot, inclusief de afhaallocatie. “Uit onderzoek blijkt dat coffeeshopbezoekers heel rationeel zijn. Ze kiezen een coffeeshop dicht bij huis of van huis naar het werk, met cannabis van een goede prijs en kwaliteit. Helemaal als het parkeren goed is geregeld.”

Vos, zelf wonend in Zuidoost, lijkt het levende bewijs van die rationele bezoeker. Hij ging altijd naar het Best Friends-filiaal in Amsterdam-Oost, nu alleen naar de afhaallocatie. “Je hoeft niet meer naar de stad of naar Oost. Je hebt geen lange wachttijden, geen parkeerproblemen.”

Illegale markt wegconcurreren

Kan een afhaallocatie illegale straathandel tegengaan? Coffeeshops in de Bijlmer zijn schaars. Wanneer je meer legale verkooppunten hebt, zegt Van der Weijden, concurreren die de illegale markt weg. Tenzij, laat hij erop volgen, de illegale markt betere producten aanbiedt voor een lagere prijs. Dan gaat de consument naar de illegale markt, stelt Van der Weijden.

Mennes: “Sommige straatdealers proberen mensen af te vangen in de buurt van een coffeeshop. Maar ik zie hen niet zo snel mensen in een auto of op de fiets afstoppen.”

Niks dan lof van Vos over de afhaallocatie. Alleen de sluitingstijd van 22.00 uur moet ruimer, raadt hij aan, terwijl een medepassagier ongeduldig in de auto op hem wacht. “Na een avonddienst heb je geen zin naar de stad te gaan en kies je toch voor een straatdealertje.”

