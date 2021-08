De Afghaanse Ebrahimi mag in Nederland blijven, voor nu: ‘Als ik terugga, zal de Taliban me vermoorden’

Eigenlijk ziet hij liever niet wat er nu gaande is in zijn vaderland. Maar de filmpjes uit Afghanistan stromen zijn tijdlijnen in op de sociale media. En hij wil ook weten wat er gebeurt. Dus kijkt hij toch. Naar hoe de Taliban door steden en dorpen trekken, naar dode lichamen op de grond en bombardementen. Altijd bang dat hij tussen die doden ineens een familielid ziet.

Ebrahimi (23) kwam zes jaar geleden in Nederland aan, net 17 jaar oud. In een dorp in het noorden van Afghanistan kwam hij in de problemen met de Taliban, die daar toen al macht hadden. Een oom besloot dat het tijd was om het land te ontvluchten. Als hij teruggaat, zullen de Taliban hem vermoorden, zegt Ebrahimi. Maar de IND is daar niet van overtuigd. Vier weken geleden werd zijn tweede asielaanvraag afgewezen.

Voorlopig niet terug

Voorlopig wordt hij niet teruggestuurd omdat het kabinet drie dagen geleden, na grote diplomatieke en politieke druk, besloot om het komende half jaar geen Afghanen uit te zetten. Het maakt hem blij. “Ik was echt bang. Ik hoorde een verhaal van een Afghaanse man die na vijftien jaar in Engeland is teruggestuurd. Na een paar weken was hij dood.”

De jonge twintiger mag voorlopig in het asielzoekerscentrum blijven in Utrecht, en hij slaapt ook veel bij vrienden. Maar zijn blijdschap is relatief want het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Het kabinet heeft het asielbeleid voor Afghanen nog niet aangepast, iedere vluchteling moet kunnen bewijzen dat die individueel gevaar loopt. De ervaring leert dat dit erg lastig is.

Nadat zijn eerste asielaanvraag werd afgewezen had Ebrahimi al eens gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). “Die zeiden dat het te gevaarlijk voor mij was om terug te gaan.” Hij trekt zijn schouders op en gooit zijn armen in de lucht. “Maar ik snap het niet, want ze zeiden ook dat ik niet mag blijven.” Nu heeft hij een meldplicht: elke donderdag moet hij zich melden in Utrecht.

Geen contact met familie

Hoe het met zijn familie gaat, weet hij niet. Het laatste contact was vier jaar geleden. Toen moest een vriend in Nederland contact leggen met diens vriend in Afghanistan, die vervolgens naar de provincie moest reizen waar zijn familie woont, om daar contact te leggen met zijn oom. “Er is geen telefoon in mijn dorp. We hadden een antenne maar die hebben de Taliban kapot gemaakt. Toen gingen we hem repareren, weer kapot. Weer repareren. Weer kapot.”

Het was beter toen de buitenlandse militairen in het land waren, zegt Ebrahimi, en dat zag je vooral in de steden. In de dorpen en op het platteland hebben de Taliban zo lang als hij zich kan herinneren macht en invloed. “In mijn provincie merkte je niet dat er soldaten waren uit Amerika en Europa.”

Ibrahim is bijna klaar met zijn opleiding elektra- en installatietechniek, onlangs werd hij gebeld door het bedrijf waar hij stage heeft gelopen. “Ze vroegen of ik bij hen wilde komen werken”, vertelt hij. Maar zonder verblijfsvergunning mag dat niet. Hij weet niet wat hij moet doen als hij zijn diploma straks op zak heeft: “Nederland doet echt moeilijk voor Afghaanse asielzoekers.”

De volledige naam van Ebrahimi is bekend bij de hoofdredactie.

