De advocaten van Ridouan T. gaan voor vrijspraak vanwege onrechtmatig verkregen bewijs

Het Openbaar Ministerie had topcrimineel Ridouan T. nooit mogen vervolgen, daarom moet de rechter hem vrijspreken. De advocaten van T. zeiden vandaag in de rechtbank in Amsterdam dat het OM een levenslange straf eist “op basis van een eenzijdig, eigen scenario”.

Dat scenario komt er in het kort op neer dat T. de opdrachtgever is van zeker zes moorden, en opdracht gaf voor nog meer liquidaties, die mislukten of nog niet ten uitvoer waren gebracht. Met die liquidaties wilde T. zijn drugslijnen veilig stellen en voorkomen dat mensen naar de politie zouden stappen.

Crypto-telefoons

Het bewijs tegen T. komt voor een groot deel van gekraakte pgp-telefoons. Daarin spraken T. en andere criminelen over diverse liquidaties. Dat deden zij onder een schuilnaam. Volgens de advocaten kan het OM nooit hard maken wie welke schuilnaam gebruikte.

Daarbij is het materiaal dat het OM verzamelde via de ontsleutelde berichten niet bruikbaar als bewijs, betogen de advocaten, omdat het onrechtmatig is verkregen. Zo is bijvoorbeeld de privacy van burgers geschaad. Door een enorme bulk aan data te onderscheppen, heeft het OM berichten gelezen van miljoenen willekeurige mensen, en dat is tegen de regels, stellen de advocaten.

Daarbij heeft het OM diverse landen misleid om toegang te krijgen tot de servers waar de data op stond. Deze servers stonden in onder meer Costa Rica en Canada. Het OM liet Costa Rica weten toegang tot de servers te willen vanwege terrorisme. Dat is misleiding, aldus de verdediging.

Fouten bij verwerking

Daar blijft het volgens de advocaten niet bij. Toen de data eenmaal binnen was, heeft het OM grote fouten gemaakt bij de verwerking. Zo zijn er allerlei flarden tekst verzameld, en op basis van die flarden eist het OM levenslang, zegt Inez Weski, een van de drie advocaten die T. en enkele andere verdachten in het Marengo-proces verdedigen.

Vanwege de overtreding van allerlei regels, de misleiding van landen en de fouten die zijn gemaakt bij de verwerking van de data moet de rechter het OM niet ontvankelijk verklaren, vindt de verdediging. Doet de rechter dat niet, dan moet T. volgens de verdediging worden vrijgesproken.

Het OM vertrouwd voor de zaak tegen T. niet alleen op de ontsleutelde berichten, maar ook op verklaringen van kroongetuige Nabil B. Getuigenissen die volgens de advocaten onbetrouwbaar zijn.

Weski gaat deze maand vier dagen pleiten en in december waarschijnlijk nog eens evenveel dagen. Na afloop van de pleidooien in de zaken van de zeventien verdachten, krijgen het OM en de advocaten nogmaals de kans om op elkaars verhaal te reageren. Vervolgens moet er een uitspraak komen in dit inmiddels al vier jaar slepende proces. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

