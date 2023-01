De aantrekkingskracht van een ‘leeuwendieet’: rauwe riblappen en levers, ook als ontbijt

Noud van der Vloet (26) begint de dag met vier rundersaucijzen en evenzoveel eieren. Al bijna een jaar eet hij carnivoor, dagelijks ongeveer 700 gram vlees, en het bevalt hem nog altijd prima. “Absoluut vind ik het nog lekker, en het heeft mij veel gebracht. Ik eet minder vaak en heb meer energie om te sporten”, zegt Van der Vloet. En dat is nodig want hij heeft een bedrijf in gezondheid en leefstijl. Cliënten helpt Van der Vloet vaak met een vleesdieet, hij biedt ook pakketten aan met recepten en tips. “Iedere januari hebben we het druk”, zegt Van der Vloet. “Ook nu willen mensen het jaar carnivoor beginnen.”

“Vierenhalfmiljoen jaar geleden was dierlijk voedsel al belangrijk voor de mens. Onze evolutie is erop gebouwd. Nu wordt ons verteld dat vlees slecht voor je is, maar dat is niet waar. Het heeft mijn darmproblemen opgelost”, zegt Van der Vloet, die zelf op onderzoek is gegaan en de wetenschappelijke debatten volgt. Desondanks is zijn omgeving is vaak kritisch op het dieet, maar daar trekt hij zich niks van. “Ik koop alleen biologisch vlees van koeien met een goed leven”, zegt Van der Vloet. “De vleesindustrie met massaproductie en megastallen vind ik vreselijk.”