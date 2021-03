De aanleg van de A16 verstoort idylle aan de Rotte. ‘Dit vreet ons op’

Slaapstoornissen, hartproblemen, relatiecrises: als de voorzitter van een club boze Rotterdamse bewoners eenmaal begint, is hij al snel niet meer te stoppen. Op een van de meest idyllische plekjes van de stad lopen de emoties hoog op. Hier, door het Lage Bergse Bos en langs de Rotte, op de grens tussen stad en groen, wordt een 11 kilometer lang stuk snelweg aangelegd, bedoeld om de ring rond Rotterdam te ontlasten. De aanleg ervan gaat al maanden gepaard met overlast van geluid en trillingen. “Als mijn vrouw en ik in de tuin bezig zijn en ze zijn aan het werk, dan communiceren we maar met handgebaren, anders verstaan we elkaar niet”, zegt voorzitter Bert Smidt (69). “Vanwege de herrie zit ik de hele dag thuis met een koptelefoon op te werken”, voegt bewoner Peter Michels (56) daaraan toe. “Dit vreet ons op”, stelt omwonende Jacqueline Huvermann (58).

Hun net opgerichte vereniging heet De Groene Hel, naar de naam van het bouwproject, De Groene Boog. Aan die naam is niks overdreven, vindt de voorzitter. Er zijn bewoners psychisch en fysiek in de knel geraakt, zegt Smidt. “Ik schrik zelf ook als ik in de spiegel kijk.” Simpelweg vertrekken is voor hen geen optie. Wie wil er nu hun huizen kopen? En dat niet alleen: waar vind je zo’n zelfde plek, op de rand van de stad, maar toch in het groen? “Ja, in Limburg”, zegt Smidt. “Maar niet hier.”

Iedereen werkt nu thuis

Over de nieuwe rijksweg tussen de A16 en de A20, van het Terbregseplein tot de A13 bij Rotterdam The Hague Airport, gaat het in Rotterdam al jaren. Bewoners langs de Rotte begonnen vijftien jaar geleden met hun strijd tegen de komst van de weg. Die werd verloren. Nu strijden ze weer, dit keer tegen de overlast van de aanleg van de dik 2 kilometer lange, half verdiepte Rottemerentunnel. Die wordt vlak naast hun huizen aangelegd.

Dat de werkzaamheden pittig zijn, erkent Rijkswaterstaat ook. Het heeft daarom ‘alles uit de kast gehaald’ en onder meer gehoorbescherming uitgedeeld, alternatieve werkruimte en woonruimte aangeboden en de dagelijkse werktijden ingekort. Aan de wanden van de tunnel wordt tussen 8.00 en 16.00 uur gewerkt, niet tussen 7.00 en 19.00 uur, en ‘vooralsnog niet op zaterdagen’.

Maar corona maakt alles anders, zeggen de betrokken partijen. “Van corona hadden we geen weet toen we de plannen maakten”, zegt omgevingsmanager Wouter de Vos van Rijkswaterstaat. “Normaal gesproken zou een groot deel van de bewoners niet of nauwelijks thuis zijn geweest tijdens de uren dat er gewerkt wordt”, zegt de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove (mobiliteit, GroenLinks).

Meer herrie door harde grondlagen

Thuis is er volgens de bewoners geen ontsnappen meer aan. Vooral een specifieke tegenvaller bij de bouw is voor de bewoners moeilijk te verkroppen. “We hadden het plan om de wanden van de tunnel de grond in te drukken”, zegt De Vos van Rijkswaterstaat. “Maar we zijn onverwacht op hardere grondlagen gestuit. Daarom moeten de damwanden er nu in getrild worden.” Dat maakt inderdaad meer herrie, erkent De Vos. “Er staan daarom geluidsschermen om de heimachines en er gaat komende maand een proef lopen waarbij heiblokken helemaal worden afgeschermd. De statistieken zijn veelbelovend.”

Het aanbrengen van deze damwanden moet in juli dit jaar klaar zijn. In 2025 moet de weg vervolgens worden opgeleverd. Of voorzitter Smidt zo lang doorgaat met zijn strijd is onduidelijk. “Ik mag dit nog maar een paar weken doen van mijn vrouw”, zegt hij. “Zij ziet ook wel hoe ik me tot diep in de nacht ongezond druk zit te maken.”

