David (11) wordt de allerjongste deelnemer van de Vierdaagse, tot plezier van zijn opa

Toen David (11) werd geboren, sprak zijn opa al de wens uit: “Misschien wordt mijn kleinzoon ooit wel de allerjongste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse”. Want opa was zelf fervent Vierdaagseloper en wist dat kinderen voor het eerst mee mogen lopen in het jaar dat ze twaalf worden. En laat David uit Bemmel nou geboren zijn op 31 december, de laatste dag van het jaar. Maar ook Elze (11) uit Barendrecht meldde zich aan, en zij is eveneens geboren op 31 december. “Ik ben twintig minuten jonger en dus de jongste!”, lacht David.

In totaal zijn er tweehonderdvijftig 11-jarigen die dit jaar meelopen. David en Elze doen dat onder de vlag van het #Vteam. Het #Vteam bestaat uit zo’n honderd kinderen die als groep meelopen, onder leiding van kindercorrespondent Tako Rietveld. Zij krijgen onderweg extra verzorging en begeleiding.

Ze wandelen niet alleen, maar maken onderweg ook zelf reportages en laten zich zien op diverse socialemediakanalen. Als groep zijn de kinderen ambassadeurs voor vriendschap, vrede en vrijheid. Het #Vteam is verbonden aan het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Dat betekent dat ze ook buiten de Vierdaagse om evenementen bijwonen, zoals de landelijke Veteranendag of Oekraïnedag.

Boeiende gesprekken

Ilya (17) was kindermarsleider van het eerste #Vteam in 2017. Inmiddels loopt ze mee als #Vteam-veteraan en begeleidt ze de jongere kinderen. “Het lopen is soms heel zwaar en dan is het fijn dat je een tijdje met iemand kunt wandelen en kletsen. Juist omdat je als onderdeel van het #Vteam meedoet heb je veel boeiende gesprekken.”

De Nijmeegse Vierdaagse begon in 1909 als militaire mars, met als doel de conditie van militairen op te bouwen. Dit jaar ruim lopen zesduizend militairen uit binnen- en buitenland mee. Ilya: “Ik heb veel gehoord over wat ze meemaken en hoe ze zich inzetten voor vrede en vrijheid. Dat maakt indruk. Die verhalen nemen we mee in onze rugtas, net als de speldjes en stickers die ze uitdelen aan kinderen tijdens de Vierdaagse.”

Jongeren tot 16 jaar lopen 30 kilometer per dag. Vanaf 16 jaar geldt een afstand van 40 kilometer per dag om het Vierdaagsekruisje te halen. Volgens Maria Hopman is het wandelen van zo’n grote afstand voor kinderen weliswaar een inspanning, maar zeker niet onmogelijk. Ze doet als hoogleraar Fysiologie aan de Radboud Universiteit al vijftien jaar onderzoek tijdens de Vierdaagse. “Ze moeten natuurlijk wel trainen, maar wandelen is een vorm van beweging waar mensen voor zijn gemaakt. Kinderen zijn nog soepel en flexibel. Ze hoeven weinig gewicht mee te dragen. Daarom zie je veel kinderen relatief makkelijk de Vierdaagse lopen. Naarmate deelnemers ouder worden, moeten ze vaak ook meer trainingskilometers maken.”

‘Wat is er mooier dan te lopen voor vrede en vrijheid?’

Een van de opvallende lopers van het #Vteam dit jaar is Pasha uit Oekraïne. Hij wordt tijdens de Vierdaagse 16 jaar en start daarom op de 40 kilometer. Hij is samen met zijn zusje uit Oekraïne gevlucht, terwijl hun ouders nog daar zijn. Het #Vteam is voor hen dan ook een warm bad. Pasha: “Wat is er mooier dan te lopen voor vrede en vrijheid? Ik ben dankbaar dat we erbij mogen zijn. Of ik het ga halen? Ik heb goed getraind en ben er klaar voor.”

