Datingapp Tinder geeft voorlichting over seksueel geweld

Met meer dan 530 miljoen downloads is Tinder de meest gebruikte datingapp ter wereld. Al swipend naar rechts (goedkeuring) of links (afwijzing) banen gebruikers hun weg door het woud aan date-kandidaten.

En hoewel de meeste dates via het platform goed verlopen, stelt Tinder, gebruiken ook plegers van seksueel geweld de app. Daardoor kan het bij een afspraak goed misgaan.

Hoe vaak dat precies gebeurt is lastig vast te stellen, zegt Iva Bicanic, directeur van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Wel verwijst ze naar verkennend onderzoek dat eerder dit jaar verscheen. Daaruit blijkt dat er een ‘bewuste dadergroep’ op datingapps actief is die zich bezighoudt met ongewenste sexting, wraakporno en sextortion (afpersing met bijvoorbeeld iemands naaktfoto’s).

Vanaf woensdag krijgen Nederlandse gebruikers van Tinder daarom tijdens het swipen een kaartje te zien met informatie over het Centrum Seksueel Geweld. Daarin staat onder meer de hulplijn vermeld die slachtoffers van zedendelicten 24 uur per dag gratis kunnen bellen.

Directe actie van belang

“Stel, je gaat na een date rape naar huis en denkt: help, wat is mij overkomen? Dan kun je onze hulplijn bellen en naar een van de zestien locaties van het CSG komen”, vertelt Bicanic. Daar staan artsen, verpleegkundigen, politie en hulpverleners klaar. Zij geven slachtoffers advies over het veiligstellen van sporen zoals het bewaren van kleding of chatgesprekken. Ook geven zij direct medische en psychologische hulp. “Het gaat erom de kansen te benutten die er liggen als iets net gebeurd is.”

De samenwerking tussen Tinder en CSG kan op steun rekenen van de Nationale Politie. “Hierdoor wordt de juiste hulp voor slachtoffers nog toegankelijker”, zegt Caroline Monster, programmamanager seksuele misdrijven. “Voor iemand die niet of nog niet wil praten met de politie is het belangrijk dat er hulp is.”

Noodknop voor gebruikers

Tinder kreeg eerder kritiek omdat het te weinig zou ondernemen tegen misbruik via de app. Onder meer het televisieprogramma Zembla besteedde in 2021 aandacht aan de eenvoud waarmee daders op het datingplatform slachtoffers maakten, terwijl zij anoniem bleven of zich achter een valse identiteit verschuilden.

Het Californische bedrijf kondigde daarop aan dat het berichten in de app zou gaan scannen op ongepast taalgebruik, met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook kwam er een noodknop die aan gebruikers vraagt of zij zich door een andere gebruiker onveilig voelden – of juist vragen of het wel verstandig is om een bepaald bericht te verzenden, omdat het mogelijk ongepast is.

Daarnaast vraagt Tinder zijn gebruikers om hun identiteit te verifiëren door live een foto en video van zichzelf te maken met hun telefoon. Woordvoerder Benjamin Puygrenier zegt dat het bedrijf momenteel bezig is met andere vormen van verificatie, bijvoorbeeld door het vragen om iemands identiteitsbewijs. “Daarvoor hebben we toestemming nodig van overheden. Voor mij staat veiligheid voorop, maar ik begrijp ook dat privacy een groot goed is.”

Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Bel voor de hulplijn naar 0800-0188.

