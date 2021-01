Datalek GGD’en zorgt voor vertraging testuitslagen; meerdere mensen gearresteerd

Coronatestuitslagen en bron- en contactonderzoek laten de komende tijd wat langer op zich wachten. Dat zegt de koepelorganisatie van GGD’en, GGD-GHOR. De organisatie is druk met het nemen van extra veiligheidsmaatregelen vanwege het datalek dat deze week aan het licht kwam. Daardoor verloopt de verwerking van coronatests minder soepel. Bij het lek zouden mogelijk de gegevens van duizenden mensen zijn gelekt en te koop zijn aangeboden. Het ging daarbij om telefoonnummers, adressen, namen en BSN-nummers.

Om verdere privacyschendingen te voorkomen, stopt de GGD ook met één van de twee ICT-systemen die de organisatie gebruikt. Het uit 2003 stammende programma HPZone Lite is volgens de GGD een ‘relatief open systeem’, waarvan gemakkelijk misbruik kan worden gemaakt. Toch zette de GGD HPZone in bij de bestrijding van de coronacrisis. Op haar website windt de organisatie er geen doekjes om: “We hadden niets beters. Wij weten en wisten dat HPZone Lite niet geschikt is om zo grootschalig en zo intensief te worden gebruikt als nu nodig is bij het bestrijden van de coronapandemie.” Vanaf maart hoopt de GGD HPZone vervangen door een ander, zelf ontwikkeld systeem.

GGD onder verscherpt toezicht

Vrijdag werd bekend dat afgelopen week ‘meerdere’ mensen zijn gearresteerd in het verband met het lek. Eerder werden al twee jonge mannen aangehouden. Volgens de GGD en de politie is nog onduidelijk of de gegevens ook daadwerkelijk zijn verkocht. Wel is zeker dat de intentie van de daders was om de data te verkopen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staan de GGD’en momenteel onder ‘verscherpt toezicht’. De privacywaakhond heeft de GGD’en in september al ‘ter verantwoording’ geroepen vanwege de omgang met persoonlijke data, aldus een woordvoerder. “We hebben toen gezegd: als er een nieuw signaal komt, moeten we gaan handhaven. Nu dit datalek aan het licht is gekomen, hebben we het toezicht verscherpt. Onze inspecteurs volgen de GGD nu bij zijn werkzaamheden.”

Het verscherpte toezicht kon niet op zich laten wachten, stelt de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Er is geen tijd om bijvoorbeeld eerst een uitgebreid onderzoek in te stellen. De GGD doet nu heel belangrijk werk, dit lek mag dat niet in gevaar brengen.” De GGD en AP vrezen dat mensen door het lek minder happig zijn op een coronatest. “Ook daarom moet het vertrouwen in de gegevensbeveiliging zo snel mogelijk worden hersteld.”

Lees ook:

De gegevens van mensen die zijn getest liggen op straat. Welk risico lopen zij?

Veel burgers maken zich zorgen over het datalek bij de GGD. De Autoriteit Persoonsgegevens en de GGD’en krijgen een hoop telefoontjes met vragen over de kwestie, die eerder deze week aan het licht kwam via RTL Nieuws.