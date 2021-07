Dat restaurants alleen toegankelijk zijn voor gevaccineerden, is steeds normaler in Europa

Verplicht, zo heet het niet. Maar probeer maar eens in Dublin naar een restaurant te gaan zònder vaccinatie-QR-code. Dat gaat niet. Sinds het begin van deze week zijn de regels in Ierland duidelijk, maar streng: je bent òf gevaccineerd, òf je eet buiten. Dat laatste is er vaak een natte, winderige aangelegenheid waar je een paraplu bij nodig hebt, ook in juli en augustus.

Wil je liever binnen eten, dan kan dat alleen als je bij de deur je Europese digitale paspoort kan laten zien, of de Noord-Ierse variant daarvan. Het mag ook een bewijs zijn dat je onlangs nog corona hebt gehad. Kom je met een QR-code van een sneltest, dan kun je rechtsomkeert maken. Zelfs met een PCR-test kom je er niet in. De Ierse overheid vindt dat allemaal veel te gevaarlijk zolang de deltavariant rondwaart.

Restaurants zijn al lang blij, want die mochten de afgelopen 200 dagen niemand binnen toelaten. Buiten mocht dat wel, maar Ierland is dus niet bepaald een terrassenland.

Dat maakt het leven voor de niet-ingeënten in Griekenland net iets comfortabeler, want daar geldt de regel die deze week in Ierland in ging al iets langer. Als je alleen bent getest, ook al was die test negatief, dan kom je niet verder dan het terras. Alleen mensen met het bewijs van een inenting of onlangs doorgelopen besmetting mogen in het restaurant aan tafel. Kinderen onder de 12 mogen ook naar binnen, al moeten die dan wel eerst zijn getest.

Van testsamenleving naar vaccinatiesamenleving

Zijn de Ierse en Griekse regimes het voorland voor de rest van Europa? Beweegt het continent zich van een testsamenleving naar een vaccinatiesamenleving? Daar lijkt het op, zeker sinds de Franse president Emmanuel Macron het digitale covid-certificaat verplicht stelde voor een bezoek aan restaurants (en sportclubs, bioscopen, musea, theaters en wat dies meer zij) en tegelijkertijd aankondigde dat PCR-testen in Frankrijk niet langer gratis zullen zijn.

De nieuwe regels moeten volgende week ingaan, maar alleen de aankondiging al zorgde voor een golf van aanmeldingen voor prikken, precies Macrons bedoeling.

In heel Europa worstelen overheden met de vraag hoe ze de vaccinatiegraad tegen covid verder kunnen opkrikken. Bijna nergens is de huidige vaccinatiegraad voldoende om het virus en zijn varianten buiten de deur te houden. Niemand wil het woord ‘verplicht’ in de mond nemen, maar enigszins dwingend verleiden kun je het wel noemen.

Buiten eten is in Ierland vaak een natte, winderige aangelegenheid. Ook in Belfast, Noord-Ierland, zoals hier op de foto. Beeld REUTERS

Een test kost geld, een vaccin is gratis

Neem Italië. Daar wordt uit eten in de loop van komende week een onmogelijke onderneming zonder covidcertificaat, al mag die daar, net als in Frankrijk, ook nog altijd afkomstig zijn van een recente negatieve test. Alleen: een test kost geld, een vaccin is gratis. Daardoor is het plots een heel stuk aantrekkelijker om je te laten intenten voor je naar het restaurant gaat.

De lijst landen of regio’s in Europa waar je een digitaal covidpaspoort moet laten zien voor je een restaurant in gaat, wordt steeds langer. Denemarken, Slovenië en Cyprus stonden er al op. Recent kwamen er nog de Spaanse regio’s Galicië en Tenerife bij. De prijzen voor testen variëren, maar overal geldt dat het meer planning vereist om zonder inenting uit eten te gaan dan met.

Oostenrijk was ook één van de landen waar je alleen met een digitale paspoort restaurants in kwam. Dat blijft zo. Maar het land heeft ook besloten dat iedereen die vanaf half augustus naar een nachtclub wil, volledig ingeënt moet zijn. Die eis stelt ook Engeland tegen die tijd voor zijn clubs.

Een puur wiskundige benadering

Ook Duitsland lijkt zich in die richting te bewegen. Vanwege de aankomende verkiezingen in dat land spreken politici zich er liever niet uit over inpopulaire maatregelen zoals deze, maar afgelopen weekend verscheen er plotseling een interview met Angela Merkels kabinetschef Helge Braun in de Bild am Sonntag. Braun, die als arts is opgeleid, is Merkels crisismanager. Hij zegt de coronapandemie te willen bestrijden met een puur wiskundige benadering: als de besmettingsgraad zo hoog is, dan moet er dit en dit gebeuren.

Dit keer leek Braun de Duitsers voorzichtig voor te bereiden op de volgende stap in de Duitse coronastrategie. Die lijkt verdacht veel op de Ierse en de Griekse. “Gevaccineerde mensen zullen uiteindelijk zeker meer vrijheden hebben dan ongevaccineerde”, zei Braun. Het zou niet van vandaag op morgen zijn, maar bij oplopende besmettingen is het tonen van een negatieve test bij de restaurantingang, zoals nu gebruikelijk is, ook in Duitsland geen mogelijkheid meer. “Het kan gebeuren dat het ook voor niet-gevaccineerde mensen die wel zijn getest te risicovol is om restaurants, bioscopen of stadions te bezoeken.”

Zoiets lijkt voor Nederland nog ver weg, maar dat gold voor alle coronamaatregelen die er werden genomen. Andere landen gingen eerst.

Lees ook:

In Duitsland is de testsamenleving allang een feit. Het lijkt goed te werken

In Duitsland weten ze niet beter dan dat je een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs moet laten zien om ergens binnen te komen. Het lijkt de besmettingen in toom te houden.