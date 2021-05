Dat misstanden kúnnen ontstaan, is onvoldoende reden om adopties helemaal stop te zetten: ‘Dan kun je ook wel stoppen met het huwelijk’

Bemiddelingsorganisaties die zich keren tegen een interlandelijke adoptiestop. Het klinkt wellicht niet heel verrassend. Toch hielden de vier organisaties die in Nederland adopties vanuit het buitenland begeleiden zich stil toen het demissionair kabinet in februari besloot interlandelijke adopties te stoppen. Bewust, zegt Sanne Buursink van stichting A New Way, namens hen allen. Want als de commissie-Joustra, wier onderzoek ten grondslag lag aan dat besluit, reden had om aan te nemen dat misstanden als gesjoemel met documenten en zelfs kinderhandel zich ook nu nog voordoen, dan wilden ze eerst precies weten waar de onderzoekers zich op baseerden. “Wij werken er elke dag aan om alles zo zorgvuldig mogelijk te doen”, legt Buursink uit. “Maar we dachten: misschien hebben we een blinde vlek.”

Toch spreken de organisaties zich deze week alsnog fel uit over de kwestie. Ook de aanvullende informatie die de commissie-Joustra deze week aan minister Sander Dekker (rechtsbescherming) stuurde, vinden zij flinterdun.

De commissie-Joustra geeft zo’n zestig voorbeelden die volgens de onderzoekers aantonen dat er nog altijd misstanden plaatsvinden rondom interlandelijke adopties. Waarom zijn jullie niet overtuigd?

Buursink: “De bronnen die de commissie noemt als onderbouwing van dat standpunt, stammen vaak uit een heel ander tijdperk. Ze hebben betrekking op landen die op het moment dat de misstand plaatsvond het Haags adoptieverdrag (een internationaal verdrag waarin strengere regels voor interlandelijke adopties zijn vastgesteld, red.) nog niet hadden geratificeerd, maar dat nu wel hebben gedaan. Of ze hebben zelfs helemaal geen betrekking op de misstand waar de commissie ze aan gekoppeld heeft.”

Kunt u daarvan een voorbeeld noemen?

“Zeker. Over de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld gezegd dat incidenteel sprake is van ontbrekende personalia. Daarbij noemt de commissie een voorbeeld van een familie die via ons geadopteerd heeft. Het gaat om twee mannen. In Amerika is het zo geregeld, geheel volgens het Haags adoptieverdrag, dat wanneer de adoptie helemaal rond is, het originele geboortecertificaat in een afgesloten deel van het geboorteregister wordt opgeslagen, waar niet zomaar iedereen bij kan, maar het adoptiegezin wel. Vervolgens krijgt de familie een nieuw geboortecertificaat. In dit geval met de namen van de twee mannen erop. Omdat je in Nederland geen geboortecertificaat kan inschrijven waar geen vrouw op staat, ondervonden de mannen problemen, maar dat heeft niets te maken met ontbrekende personalia. Dit gezin heeft gewoon contact met de biologische familie. Het meisje heeft alle beschikkingen over haar gegevens en al haar dossiers. Als de commissie-Joustra mij had gebeld om te vragen hoe dit zit, dan had ik het simpelweg kunnen uitleggen. Maar dat hebben ze niet gedaan.”

Komt dat niet ook omdat de commissie niet actief heeft gezocht naar voorbeelden van recente misstanden? Het onderzoek beperkte zich tot vijf landen, en tot de periode van 1967 tot 1998. De voorbeelden van recente misstanden waren bijvangst.

“Dat kan. Maar ze dachten wel dat ze voorbeelden hadden gevonden die in elk geval voldoende overtuigend waren om over de hele wereld te roepen dat de ernstige misstanden tot op de dag van vandaag plaatsvinden. Als je zoiets zegt, moet je het kunnen onderbouwen.”

Toch gaat de kritiek van de commissie-Joustra verder dan de voorbeelden. Volgens de onderzoekers zitten er nog altijd perverse prikkels in het adoptiesysteem. Is dat niet reden genoeg om ermee te stoppen?

“Als je zegt: er zóuden misstanden kunnen ontstaan, en daarom moeten we het niet doen, dan denk ik dat je nog wel met veel meer dingen kunt stoppen. Zoals met het huwelijk. Want dat eindigt in 30 procent van de gevallen in een scheiding.

“Kijk, het is natuurlijk heel ingewikkelde materie waar we mee aan de slag zijn. Maar dat betekent niet dat je het niet moet doen. Dit gaat om kinderen voor wie de ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen. Als in het land van herkomst geen oplossing kan worden gevonden, dan helpen wij ze, zodat ze een gezin in Nederland kunnen krijgen.”

Dan moet je dus wel goed controleren of die oplossing in eigen land er echt niet is.

“Ja. Daarom is die controle de afgelopen jaren ook enorm aangescherpt. Dat zie je. We kunnen met een heleboel landen niet meer samenwerken. Niet omdat daar geen kinderen zijn die eigenlijk hulp verdienen, maar omdat de procedures in die landen niet goed genoeg te controleren zijn.”

Toch denkt dat commissie-Joustra dat het eigenlijk nooit goed genoeg te controleren zal zijn.

“Daar zijn wij het niet mee eens. Natuurlijk hebben we allemaal het allerliefst dat kinderen gewoon bij hun biologische papa en mama kunnen opgroeien. Maar de wereld is helaas niet zo. Er zijn nu eenmaal kinderen voor wie geen plek is in hun eigen gezin of in hun eigen land van herkomst. Daar kun je als internationale samenleving niet van wegkijken.”

