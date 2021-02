‘Dat er drie weken voor de verkiezingen versoepelingen worden aangekondigd, verbaast me niet’

Afgelopen najaar had het Red Team, een onafhankelijke groep deskundigen die de overheid adviseerden en bekritiseerden, één boodschap: ban het virus uit met ultrastrenge, ultrakorte lockdowns. Het is onderdeel van hun gedroomde ‘Zero Covid’-beleid, naar Zuidoost-Aziatisch voorbeeld: het besmettingsaantal terugdringen tot praktisch nul, en dat vervolgens met bron- en contactonderzoek en quarantaines zo houden, zodat de samenleving weer écht open kan. Nu Nederland meer dan vierduizend besmettingen per dag meldt, en waarschijnlijk tóch lichte versoepelingen gaat aankondigen, zijn onder meer de Red Team-leden kritisch, maar ook verassend begripvol.

“Het kabinet zit klem tussen enerzijds de stijgende besmettingen en anderzijds de invoelbare grote maatschappelijke druk op versoepeling”, zegt Red Team-lid en oud-hoofdinspecteur van de Gezondheidsinspectie Wim Schellekens. “We zitten in een veel te lange lockdown. Het enige perspectief is het vaccin, maar dat duurt nog maanden. Ondertussen zijn de mensen het zat.”

Hoewel ook Schellekens het in theorie beter zou vinden om nu vier weken lang keihard op slot te gaan, met reisbeperkingen en met verplicht thuiswerken, ziet ook hij in de samenleving dat het de vraag is of burgers daar nu überhaupt nog in zouden meegaan. “De avondklokrellen waren een symptoom van spanningen. De verloren rechtszaak vorige week over de avondklok helpt ook niet bij het vertrouwen in de overheid.” Misschien is er dus geen andere goede keuze, erkent zelfs hij als criticus, dan tóch deels versoepelen nu.

Mensen op het Museumplein. De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. Beeld ANP

Versoepelingen voor ‘rustige periode tot verkiezingen’

Gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit), die eerder samenwerkte met het Red Team en leden van Herstel NL, denkt dat de naderende verkiezingen een rol spelen in de verwachte keuze om nu ietwat te versoepelen. “Schijnbaar kiezen veel mensen in de drie weken voor de verkiezingen waar ze op gaan stemmen. Dus dat er bijna exact drie weken voor de verkiezingen versoepelingen worden aangekondigd, verbaast me niet. De maatregelen waren de laatste weken wellicht strenger zodat we nu een relatief rustige periode kennen tot aan de verkiezingen. Dan kunnen de verkiezingsdebatten ook over iets anders gaan dan de laatste Covid-cijfers of maatregelen.”

Organisatiewetenschapper en Red Team-lid Marino van Zelst (Tilburg University) betreurt nog steeds dat Nederland niet kiest om het virus te ‘elimineren’ maar om te ‘mitigeren’, waarbij het virus in zijn ogen nu steeds niet genoeg wordt onderdrukt om écht open te kunnen als samenleving. “We zien nu eerder dat er belangen uitgeruild worden. De scholen open, en de kappers, maar horeca en ondernemingen dicht. Je kunt je afvagen of de overheid überhaupt nog een strategie heeft.”

Critici uit andere hoeken tonen zich over de waarschijnlijke versoepelingen relatief mild. Epidemioloog Frits Rosendaal (Leids UMC), geen Red Team-lid, was eerder kritisch naar de overheid als het ging over de maatregelen, maar maakt zich nu minder zorgen. “Wat waarschijnlijk wordt aangekondigd, zijn meer veranderingen dan versoepelingen te noemen.” Scholen vindt hij ‘écht het belangrijkst’, dus het deels openen daarvan vindt hij een goede keuze. Het openen van kappers is ‘wel te overzien’, denk hij, zolang mensen met klachten thuisblijven.

“Het lijkt erop dat deze versoepelingen vooral bedoeld zijn om de moed er een beetje in te houden. Misschien is dat wel wat we nu als samenleving nodig hebben.”

