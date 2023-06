Darius Dhlomo: ANC’er, bokser, voetballer, jazz-zanger, en de zwarte held van Twente

De Zuid-Afrikaanse voetballer Darius Mfana Temba Dhlomo was een van de eerste spelers van kleur in de Nederlandse competitie. Hij had vele talenten. In het Heracles-stadion is nu een voorstelling over zijn leven te zien.

Nandi Dhlomo vraagt het zich vaak af. Hoe moeilijk moet het voor haar – inmiddels overleden – vader zijn geweest om Zuid-Afrika, zijn thuisland, achter te laten? En in Nederland te belanden, in Twente. Daar kon hij dankzij zijn vriend, voetballer Steve Mokone, terecht bij Heracles, was de tweede voetballer van kleur in de Nederlandse competitie. “Ik weet het niet”, zegt Dhlomo. “Op je zevenentwintigste? Wat ik wel weet is dit: dat ik het niet zomaar zou kunnen. Hij heeft alles moeten achterlaten.”

Het vertrek van Darius Dhlomo naar Nederland bracht hem in het najaar van 1958 veel goeds. Heracles ontving hem met open armen, Almelo deed dat ook. Pijnlijke gedachten aan de arbeiderswijk in Durban waar hij opgroeide verdwenen in Twente door de jaren heen steeds meer naar de achtergrond. Ook al was hij daar aanvoerder van het nationale team geweest, en bokskampioen van Zuid-Afrika. Niet van het witte deel van Zuid-Afrika, overigens, want het was hem destijds verboden tegen witte boksers te vechten. Hij weet zeker dat hij zou hebben gewonnen, zei hij later. Omdat hij zoveel woede over het apartheidsbeleid had opgekropt.

Daar hadden ze in Twente in 1958 nauwelijks een idee van. Dhlomo, ANC-lid en zoon van een journalist die worstelde met de Zuid-Afrikaanse censuur, kwam aan met een gulle lach. Daar stond hij in Almelo al snel om bekend. Een bovenmatig getalenteerd voetballer was hij weliswaar niet, dat zagen ze op de tribune bij Heracles ook wel. Maar conditie en wilskracht had hij voor twee. In Zuid-Afrika had Dhlomo na het transferverzoek van Heracles negen frustrerende maanden moeten wachten op een paspoort. Na zijn aanvraag werd hij naar eigen zeggen dagelijks geschaduwd.

Verward in het ballenhok

Voor een ander leven had hij veel over. Dhlomo gaf er zijn leven als boksheld en rolmodel voor op. In Zuid-Afrika was hij zelfs in reclames te zien, in Nederland moest hij opnieuw beginnen. Gevoetbald tegen witte mensen had hij nog nooit. Dat verwarde hem. Op zijn eerste dag bij Heracles waren zijn medespelers hem opeens kwijt: Dhlomo bleek in het ballenhok te zitten, van slag door wat een volslagen andere wereld bleek. Dat de voorzitter zijn tas droeg, dat iedereen zijn hand wilde schudden, dat mensen de deur voor hem openhielden: hij moest er aan wennen. ‘De omgekeerde wereld’, noemde hij het.

Maar ook in de Nederlandse wereld viel hij op. Dhlomo trad ook op als jazz-zanger. “Ik wilde aantonen aan blank en zwart dat een zwarte man ook talenten heeft”, vertelde hij daarover in 2010 aan de NCRV.

Als Dhlomo in Nederland tegen racisme aanliep, hield hij zijn vuisten niet thuis. Het is eten of gegeten worden, hielden zijn ouders hem al voor. Dat was ook de les die hij meegaf aan de twee dochters die hij in Nederland kreeg. “Op mijn vierde leerde hij me: vecht van je af”, zegt Nandi Dhlomo, 51, die in Amsterdam woont. “Laat je nooit vernederen. Dankzij hem heb ik dat nooit toegelaten. Daar ben ik hem dankbaar voor.”

Al op haar vijfde werd ze van school gestuurd. “Ik werd op die leeftijd heftig gepest met mijn huidskleur. Ik was dat uiteindelijk zo zat dat ik een pot groene verf over een kindje gooide.” Straf kreeg ze thuis niet. “Mijn vader moest heel hard lachen toen hij het hoorde.” Dit was precies wat hij haar had bijgebracht.

Gebroken hart

Na zijn voetballoopbaan werd Dhlomo ook in Nederland politiek actief; hij werd gemeenteraadslid van de PvdA in Enschede. Kinderen in volkswijken, daar bekommerde hij zich vooral om. Decennia verstreken, maar dromen bleef hij van een Zuid-Afrika zonder apartheid, een land dat hij op die manier zelf niet kende. Terug kon hij niet, dat bleef hem als lid van het ANC jarenlang verboden. Het ballingschap raakte hem, meer dan anderen soms beseften. Soms moest hij plotseling huilen, zeker op latere leeftijd, zagen betrokkenen. Iedereen kende zijn lach, niet iedereen kende zijn verdriet om het verlaten van zijn moederland. “Hij heeft altijd een gebroken hart gehouden”, weet zijn dochter.

Toen Dhlomo, na 35 jaar ballingschap, in 1992 Zuid-Afrika in mocht werd hij er als held onthaald. Zijn vriend Nelson Mandela was net vrijgelaten. Mandela, zei hij, had hem leren vechten, samen streden ze tegen de apartheid. Maar, zei hij na enige tijd in zijn moederland toch ook: ik wil naar huis. “En met naar huis bedoelde hij niet naar Zuid-Afrika, hij bedoelde naar Twente”, zegt zijn dochter.

Onlangs woonde zij een repetitie van het theaterstuk ‘Dhlomo, thuiswedstrijd van een legendarische Tukker’ bij over haar vader. Dat wordt opgevoerd in het stadion van Heracles. Ze vond het mooi, “ook al wordt niet het hele verhaal verteld. Maar dat hoeft ook niet.”

Het hele verhaal, vindt zij, is ook het verhaal van een man die de tol betaalde voor een pittig leven. Een leven dat in het teken kwam te staan van opoffering. Thuis was het zwaar, vertelt zijn dochter. Dhlomo was niet altijd even makkelijk voor zijn gezin. “Mijn moeder was op. Mijn zus ook. Ik ook. Als mijn vader en moeder ruzie kregen, sprong ik er altijd tussen.”

Dhlomo vertrok. Maar van de scheiding kreeg hij later spijt. “Hij zei tegen me: ik had het anders moeten doen.” Zijn dochter had het daar moeilijk mee. “Vijf jaar lang zagen we elkaar niet. Daarna wilde ik van hem weten: waarom heb je gedaan wat je hebt gedaan? Er waren veel tranen. We hebben veel gesprekken gevoerd. Welke keuzes hebben we gemaakt? Waarom? Hij was heel erg beschadigd.” Hij heeft het leven uiteindelijk doorgegeven, vindt ze. In alle facetten. “Net als hij had ik het in mijn leven uiteindelijk ook zwaar.”

Dementie kreeg haar vader er uiteindelijk onder. Zijn laatste jaren sleet hij in een tehuis in Enschede. In 2015 stierf hij, 83 jaar oud. Hij was op. “Pap, je mag gaan”, zei zijn dochter meermaals tegen hem. “Ga naar je vader, ga naar je moeder. Het is goed zo.”

Zwarte Sinterklaas

Ze is er trots op dat het ‘muziektheaterspektakel’ in het stadion van Heracles wordt opgevoerd, vertelt Nandi Dhlomo. De cast is maar liefst honderd man sterk. Lange tijd leek het verhaal van haar vader te zijn vergeten. Twaalf jaar geleden verscheen er een boek over zijn leven. Dhlomo zelf zong tijdens de presentatie, zittend in een rolstoel en al fragiel, jazznummers. Op de presentatie, rond Sinterklaasavond, verscheen een Sinterklaas van kleur. Dat bracht hem in tranen. Zelf had hij ook Sinterklaas van kleur gespeeld, als experiment, samen met een journalist van de regionale Twentse krant. Kinderen hadden het mooi gevonden, had hij gezien. Maar sommige volwassenen die hij verkleed als Sint op straat tegen kwam werden boos. Hoe durfde hij aan een traditie te morrelen? Dat had hem pijn gedaan. En nu stond een Sinterklaas van kleur opeens voor zijn neus. Het werd een bijzondere avond.

Maar het boek over zijn leven verkocht buiten Twente nauwelijks. Het verhaal van Steve Mokone, dat werd verfilmd als De Zwarte Meteoor, kreeg landelijk veel meer aandacht. Mokone was de eerste voetballer van kleur in de Nederlandse competitie. Dhlomo de tweede. “Misschien dat de aandacht daarom zo is verdeeld”, zegt artistiek leider Boudewijn Koops. “Maar het is eigenlijk onterecht. Mokone was hier veel meer een passant. Darius werd juist al snel echt een van ons.”

Uit Zuid-Afrika was Mokone ook niet verbannen. Dhlomo wel. “Ik wil helden als Darius in de spotlights zetten”, zegt hoofdrolspeler Daniël Kolf. “Hij heeft de sport gebruikt om verandering om zich heen te creëren. Darius heeft veel deuren opengezet voor mensen zoals ik. Ik heb altijd het gevoel dat ik loop op de schouders van reuzen. Darius is een van die reuzen.”

In Twente bestaat zoiets als het ‘naoberschap’, weet Kolf, die vijf jaar geleden uit Suriname naar Nederland kwam. “Behandel je buren zoals jij behandeld wil worden. Daar staat het naoberschap voor. Ik snap wel dat hij zich hier thuis voelde.”

Tukkers ‘zijn bescheiden en harde werkers’ ziet Koops. “Dat matchte. Darius kon hier zichzelf zijn en Tukkers herkenden dat. Die hebben het gauw door als iemand nep doet. Op zijn rouwkaart stond zoiets als: twee werelden, één kracht. Dat is zó mooi.”

Diversiteit

In Durban, Zuid-Afrika bleek Dhlomo na zijn dood in 2015 niet te zijn vergeten. Zijn overlijden haalde het nieuws. De staat betaalde mee aan de uitvaart. Ook in Nederland valt zijn verhaal steeds meer mensen op. De co-producent van het theaterstuk is de Almelose Stichting Gelijk Spel, dat streeft naar inclusie. Gelijk Spel maakt de voorstelling samen met de theatergroep Urban Myth. Die is verbonden aan Internationaal Theater Amsterdam en gespecialiseerd op het vlak van diversiteit.

“Mijn vader heeft de wereld laten zien dat je altijd iets kunt bereiken”, zegt zijn dochter. “Ongeacht je afkomst. Ongeacht je kleur.” Dat verhaal wordt deze zomer verteld in het voetbalstadion van zijn oude club. Hij had altijd al gehoopt dat zijn missie niet voor niets was geweest, weet zijn dochter. Dat was het ook niet. Dat blijkt wel uit de aandacht die hij nu tot ver buiten Almelo krijgt. “Mijn vader had dit prachtig gevonden.”

De voorstelling ‘Dhlomo, thuiswedstrijd van een legendarische Tukker’ wordt tot en met 2 juli dagelijks gespeeld in het stadion van voetbalclub Heracles in Almelo. Tickets 40 euro (volwassenen) en 28,50 (jongeren en studenten).

