Dansen met Janssen blijkt toch niet zo’n goed plan nu de besmettingen omhoogschieten

Op YouTube staat een promotievideo van het ministerie van volksgezondheid. Plek: de Jaarbeurs in Utrecht, waar voornamelijk jonge mensen zich midden in de nacht laten inenten met het Janssen-vaccin. Een dj zorgt voor een swingende sound. Een meisje somt enkele voordelen op: ze kan weer uitgaan en dingen doen. Het filmpje sluit af met een lachende jongen. “Ik ga even een biertje drinken”, zegt hij. “Even vieren dat ik dat ding in mijn arm gespoten heb.”

Direct feesten na een inenting, zo zette minister Hugo de Jonge het vaccin van Janssen in de markt. “Een ideaal vaccin als je klaar wil zijn voor de zomer. Een zomer vol festivals. Dansen met Janssen”, zei De Jonge eind juni.

Maar het dansen is voorbij. Nu heel veel jongeren afgelopen week het coronavirus opliepen en verspreidden tijdens feestjes, krijgen mensen niet meer een uur na een vaccinatie met Janssen (of een andere tweede prik) toegang tot evenementen waar bezoekers weer dicht bij elkaar mogen staan. Ze moeten twee weken wachten.

De ingeënte discobezoeker bleek tóch corona te hebben

Direct dansen na Janssen bleek een zwakke plek in het coulante uitgaansbeleid van het kabinet. Daar weet Erwin de Roo, mede-eigenaar van discotheek City Lido in Groenlo alles van. Negenhonderd jongeren gingen er zaterdag uit hun dak – maar zeker drie van hen bleken bij nader inzien geïnfecteerd met het coronavirus.

De Roo vertelt dat hij op zondag werd gebeld door een bezoeker die toch corona bleek te hebben. De jongen had een Janssen-prik gehad, maar was bang dat de entreecode te laat in zijn app zou staan. Voor de zekerheid liet hij zich ook testen voor toegang. En toen kreeg hij toch al een toegangscode binnen via het vaccin: feesten maar. Wanneer de bezoeker een dag later zijn mail bekijkt, blijkt de test toch positief. Nu moeten alle gasten zich laten testen. De Roo hoopt dat hij 17 juli weer open kan.

De Rotterdamse studentenvereniging NSR hield een gala: 78 besmettingen

Verspreid over Nederland poppen plekken op waar mensen met het coronavirus onder de leden hebben rondgelopen op een feestje. GGD’s brengen zulke ‘clusters’ niet actief naar buiten, maar via (regionale) media komen er steeds meer feestjes bij. Soms zijn al veel besmettingen achterhaald, zoals in Rotterdam waar na een gala van de studentenvereniging NSR zeker 78 aanwezigen positief zijn getest.

De nieuwste weekcijfers van het RIVM laten niets aan de verbeelding over. De horeca staat dinsdag plots op plek twee van locaties waar de meeste besmettingen plaatsvinden, na de thuissituatie. Deze week is 19 procent van alle corona-besmettingen te herleiden naar de horeca, ten opzichte van 2,2 procent een week eerder.

Besmettingen na feestjes komen veelvuldig voor dezer dagen, onder meer op deze locaties. Beeld Trouw

Volgens de Koninklijke Horeca Nederland zijn de besmettingen in horeca incidenten. “Iedereen wist bij de versoepelingen dat de kans op besmettingen zou toenemen. Dat is een door het kabinet ingecalculeerd risico”, zegt voorzitter Dirk Beljaarts tegen persbureau ANP.

Incidenten of niet, het kabinet was dinsdag kritisch op gemeenten en horeca. Men moet zich aan de regels houden, zei minister Ferd Grapperhaus. Er moet beter gecontroleerd worden bij de ingang en gemeenten moeten handhaven op uitwassen, wat nu nog weinig gebeurt.

Er glippen altijd fout-negatieve tests doorheen

Het kabinet zal echter ook naar zichzelf moeten kijken. Er is namelijk al langer discussie over het testen voor toegang. Er zou gesjoemeld kunnen worden met de digitale entreecode, en na een negatieve sneltest krijgen mensen veertig uur toegang tot feesten waar geen maatregelen gelden.

Over het idee om met tests de maatschappij te openen zijn experts nooit heel optimistisch geweest. Er glippen altijd geïnfecteerde mensen met zogeheten fout-negatieve tests door het veiligheidsnet, en als dat er te veel zijn laait het coronavirus zo weer op. Daarnaast is van een test altijd gezegd dat het een momentopname is.

“Wij vragen ons ook af wat er mis is gegaan”, zegt een woordvoerder van de Haagse Hotelschool. Ruim vijftig studenten van de school zijn na feestjes positief getest, waarvan een deel via de GGD. Tijdens de feestjes werd iedereen netjes gecontroleerd, aldus de school. “Maar je kunt al twee dagen voordat je gaat een test afnemen. Wat er in de tussentijd ook gebeurt, die QR-code heb je.”

Lees ook:

Yentl (17) wil een prik, haar moeder is fel tegen

Nu ook jongeren van 12 tot 18 jaar een uitnodiging krijgen voor een coronaprik, leidt dat soms tot discussie binnen het gezin. Yentl (17): ‘Ik luister nu liever naar het kabinet dan naar mijn moeder’.