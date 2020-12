Dankzij het virus verkoopt Harry duurdere wijn: ‘Een drankje is een van de weinige pleziertjes in deze tijd’

Koopzondag op het winkelplein. Een parkeerterrein vol auto’s, de walm van oliebollen, kerstlichtjes in de kale bomen. Bedekte gezichten duwen ontsmette wagentjes door de schuifdeuren van de supermarkt. De naastgelegen bloemenzaak is gesloten, maar heeft zijn assortiment buiten uitgestald. Afrekenen kan tijdelijk bij de dierenwinkel.

Het winkelcentrum maakt een vreemde, troosteloze indruk. De opticien is geopend, maar de kapper gesloten. De kantoorboekhandel heeft de deur op slot, maar die van de slijter staat wagenwijd open. Een ouder echtpaar gaat er naar binnen en komt even later weer naar buiten met twee flessen in een feestverpakking. Una más heet de zaak, Spaans voor ‘nog eentje’, legt eigenaar Alex Kasius uit. Twaalf filialen in Utrecht en Zuid-Holland dragen deze naam.

Vorige week maandag werd duidelijk dat er een winkelsluiting ophanden was om het virus in te dammen. “Een zenuwslopende dag”, zegt Kasius (40). “Rond vier uur zag ik op steeds meer nieuwssites dat de slijterij open mocht blijven. Er viel een last van mijn schouders.”

Hoezo kan een mens niet zonder alcohol?

Toen corona het land binnenkwam, waren ondernemers bang, herinnert Kasius zich. “En klanten ook. Ze kwamen in paniek naar de winkel, bang dat ze geen sterke drank meer konden kopen.”

Na de paniek kwam het thuisblijven, en met het thuisblijven de behoefte aan comfort. “Mensen willen het toch een beetje gezellig maken, met een wijntje, een likeurtje.” Welbeschouwd, zegt Kasius, gaat de drankenhandel uitstekend. “Mensen besteden nu meer. Een fles van 6 euro wordt een fles van 8 of 9 euro.”

Harry Kasius is een grote kalende man met helder blauwe ogen. Op het kapje dat zijn neus en mond bedekt, prijkt het logo van zijn zaak. Op de toonbank staat tussen kassa en pinapparaat een fles desinfecterende handzeep.

Toen vorige week duidelijk werd dat de slijterijen open mogen blijven, omdat ze volgens de regering voorzien in een eerste levensbehoefte, barstte de discussie los. Hoezo kan een mens niet zonder alcohol? Waarom mag je wel sterke drank kopen om de moed erin te houden maar niet een goed boek om de geest te voeden?

Alex Kasius ziet het zo: een drankje is een van de weinige pleziertjes die een mens nog rest in deze vreemde, eenzame tijd. Hij verkoopt nu vooral cadeaupakketten, dat was tijdens de eerste golf helemaal niet zo. Mensen nemen een drankpakket mee als ze bij bekenden op bezoek gaan en bedrijven schenken het als attentie aan hun medewerkers. “Er zijn er net nog elf besteld.”

Maar denk niet, zegt Kasius, dat het elke slijter in de lockdown voor de wind gaat. “Ik heb het geluk dat ik in een winkelcentrum zit met een supermarkt. Bij collega’s in de binnenstad komt niemand.”

En zijn buren dan? De boekhandel die niet open mag, de fietsenmaker die gesloten blijft? “Luister”, zegt Kasius. “Ik heb deze keuze niet gemaakt. Toevallig zit ik aan de goede kant. Ik vind het vervelend voor mijn collega’s, maar ik ben ondernemer. Mijn lamp moet blijven branden.”

Trouw-verslaggever Emiel Hakkenes reist de komende weken door het land en peilt de stemming.

Lees ook:

Vanwege de lockdown neemt trucker Jan eten mee voor een week

Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Trucker Jan Vandenabeele kan niet meer terecht in wegrestaurants, maar weet inmiddels precies waar hij de wc mag gebruiken.