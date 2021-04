Dankzij het jasje van ‘Wiete’ liggen er nu bloemen op zijn graf

“Het verhaal is nu rond”, zegt verzamelaar Bert-Jan Dierink uit Diepenheim (Twente). Sinds vorige week is hij officieel adoptant van graf D 389 op het Nationaal Ereveld Loenen. Daar ligt jhr. W.J.H.D. Rengers Hora Siccama, kortweg ‘Wiete’, begraven.

Dierink is een verwoed verzamelaar van uniformjasjes van Nederlandse gemobiliseerden in de Tweede Wereldoorlog. Zestien exemplaren, op de kop getikt op Marktplaats of militaire beurzen, bewaart hij in een zolderkamer die is uitgegroeid tot amateurmuseum. De kledingstukken interesseren hem vooral vanwege het verhaal van hun dragers. Daarvoor duikt hij in archieven en zoekt hij nazaten op, die vaak opkijken van wat Dierink heeft opgeduikeld.

Eind vorig jaar kocht Dierink twee jasjes die, getuige een naamlabel, toebehoorden aan ‘Wiete’. Deze zoon van een ‘foute’ rechtenprofessor in Utrecht was verzetsman in Putten, onder meer als helper van gestrande geallieerde piloten. Hij was ook medepleger van een aanslag op Duitse officieren in 1944. Als wraak voor die aanslag gingen de bezetters over tot de beruchte razzia van Putten, die uiteindelijk 552 mannelijke inwoners fataal werd. Wiete werd eind 1944 gearresteerd na een sabotageactie. Tijdens transport van kamp Amersfoort naar Apeldoorn deed hij een vluchtpoging. Daarbij raakte hij, 28 jaar oud, dodelijk gewond.

“Hij had geen broers of zussen”, vertelt Dierink, nu adoptant van het vergeten graf. “Een paar keer per jaar, zeker op 4 mei, zal ik er bloemen leggen. Dit is een verbintenis voor het leven.”

