Dankzij Burennetwerk heeft Rietje dit jaar niet zo'n eenzame kerst

Het begon bij een kleine opr oep van de ras-Amsterdamse Rietje. Ze was veel gevallen en kwam nog maar weinig buiten. Rietje zocht iemand om een keer per week vier kant-en-klaar maaltijden voor haar te halen bij de Albert Heijn. Daar reageerde buurtgenoot Matthias meteen op, want ‘eten, dat is altijd een goed idee’. Vanaf het eerste moment dat hij binnenstapte wist Rietje dat het goed zat: “Er was meteen een klik, we hebben dezelfde humor. Dat was zo fijn, want je haalt toch een hele grote vent naar binnen, he.”

Rietje woont al haar hele leven in Amsterdam-West, Matthias verhuisde er iets meer dan een jaar geleden naartoe. Nu ligt alleen het Westerpark tussen ze in. Inmiddels zorgt Rietje beter voor zichzelf en is ze spontaan weer aan het koken geslagen, dus kant-en-klaar maaltijden worden niet meer gehaald. In plaats daarvan drinken ze elke week samen koffie, en heeft zich een hechte vriendschap ontwikkeld. Matthias: “Toen ik hier kwam wonen ging ik meteen op zoek naar een stukje binding met de buurt. Mijn werk was elders en ik had hier ook nog geen vrienden. Via Burennetwerk kan ik met iets heel simpels iets moois doen voor iemand die dichtbij woont. En zodra ik bij Rietje ben, kom ik in een warm bad terecht.”

“Zodra ik bij Rietje ben, kom ik in een warm bad terecht.” Beeld Werry Crone

Hoewel ze goed contact heeft met haar medebewoners in het trappenhuis, heeft Rietje geen directe familie om zich heen. Ze scheidde veertig jaar geleden van haar inmiddels overleden man en heeft geen contact meer met haar zoon. Hoewel haar huis versierd is met kleine kerstboompjes en er gouden en zilveren sterren voor de ramen schitteren, beleeft ze niet veel plezier aan Kerst. Maar zodra Matthias binnenstapt met een groot kerstboeket, en ze samen het deeg uitrollen voor de kerstkoekjes die ze gaan maken, straalt ze: “Ik heb al heel lang niets meer in dit oventje gebakken! Het is zo oud dat alle stoppen doorslaan als ik ‘m boven de honderdzestig graden zet.”

Veel mensen zijn op zoek naar een buurtgenoot die dichtbij woont

Burennetwerk Amsterdam brengt nu acht jaar buren met elkaar in contact, vertelt Jasmijn van Katwijk, coördinator in Amsterdam Nieuw-West. “Buurtgenoten kunnen elkaar helpen met een praktisch klusje zoals een lamp indraaien of het gras maaien, maar we krijgen ook heel vaak sociale hulpvragen binnen. Veel mensen zijn op zoek naar een buurtgenoot die dichtbij woont om dingen mee te ondernemen.”

Dit jaar lanceerde Burennetwerk de actie ‘Piek voor je buur!’ om buren tijdens de donkerste maand van het jaar samen te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Amsterdammers kunnen zich aanmelden met een kerstvraag, zoals samen een kerstbrood eten of het huis versieren. In december zag het netwerk een toename van 25 procent in hulpvragen. Burennetwerk telt momenteel 1200 ‘goede buren’, mensen die anderen in hun wijk helpen. In 2019 kwamen er 250 bij en werden 2500 mensen aan elkaar gekoppeld.

Veelal oudere mensen komen bij Burennetwerk terecht via hun huisarts, een maatschappelijk werker, een familielid of bijvoorbeeld Cordaan thuiszorg, vertelt Van Katwijk. Anderen bellen zelf om een oproepje op de site te laten plaatsen. Zowel hulpvragers als ‘goede buren’ krijgen een persoonlijk profiel. In de afzonderlijke wijken zijn buurtcontactpersonen werkzaam, die alle ‘goede buren’ die er wonen persoonlijk kennen. In principe wordt de hulpvrager in contact gebracht met de dichtstbijzijnde ‘goede buur’, maar soms is een gemeenschappelijke passie doorslaggevend, zoals een voorliefde voor literatuur.

Oud oventje of niet, in het huis van Rietje op driehoog verspreidt zich inmiddels de geur van versgebakken amandelkoekjes. Als ze afgekoeld zijn, worden ze geserveerd. Hoe het komt dat ze zo goed smaken? “Er zit een heel speciaal ingrediënt in verwerkt,” lacht Matthias. “Liefde en aandacht.”

Burennetwerken In vrijwel alle steden zijn georganiseerde burennetwerken actief. Naast meer lokale initiatieven organiseren ze zich in bijvoorbeeld Den Haag, Gouda en Leiden op stedelijk niveau. Zo bieden bij Den Haag Doet Burenhulp 1500 buren zich aan en staan er 4017 hulpzoekers ingeschreven. Bij BUUV Leiden staan 700 buren geregistreerd en worden 30 keer per maand mensen aan elkaar gekoppeld. Utrecht organiseert zijn burenhulp vooral lokaal. Zo is het burennetwerk Utrecht-Zuid daar ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen de buurten Lunetten en Hoograven.

Lees ook: ‘Eenzaamheid bracht Peter en Vahap samen: ‘Wij zien naar elkaar om, dat maakt ons goede buren’

Al ruim zeventien jaar zijn Peter van Maaren (62) en Vahap Türkmen (65) elkaars buren. Ze wonen in de Amsterdamse Diamantbuurt. De eenzaamheid bracht hen samen.