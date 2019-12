Daniël Buter vrijgelaten uit detentie

De 19-jarige Amsterdammer werd vrijgelaten uit het vreemdelingendetentiecentrum van Rotterdam. Daar zat Buter al bijna een maand vast. Zijn voormalig juridisch adviseur Maroua Bensalah mocht hem het goede nieuws brengen. “Hij kan het bijna niet geloven, staat met tranen in zijn ogen. Hij is super blij”, zegt Bensalah.

Buter had een paspoort nodig voor zijn opleiding, maar kwam er toen achter dat hij door een opeenstapeling van fouten en misverstanden nooit de Nederlandse nationaliteit zou hebben gehad. Zijn ouders komen uit de Dominicaanse Republiek, maar vertrokken naar het buitenland toen hij klein was.

Namens de IND heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten dat de inbewaringstelling vrijdagmiddag is opgeheven. “Dat komt omdat betrokkene vandaag een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend. Gelet op deze nieuwe omstandigheid is bewaring niet langer proportioneel. De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten.”

De afgelopen dagen ontstond ophef rondom de zaak nadat zijn vrienden de media hadden opgezocht. Bijna twintigduizend mensen tekenden de afgelopen dagen een petitie om de negentienjarige Daniël Buter in Nederland te houden. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema boog zich bezig over de zaak nadat er in de Amsterdamse gemeenteraad vragen over werden gesteld.

Buter zit in de gevangenis omdat hij Nederland moet verlaten.Een petitie om hem hier te houden is door duizenden mensen getekend.