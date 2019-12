Daniël Buter mag besluit uitzetting in vrijheid afwachten

De 19-jarige Amsterdammer is vrijdag vrijgelaten uit het vreemdelingendetentiecentrum van Rotterdam. Daar zat Daniël Buter al bijna een maand vast. Hij had een paspoort nodig voor zijn opleiding, maar kwam er toen achter dat hij door een opeenstapeling van fouten en misverstanden nooit de Nederlandse nationaliteit zou hebben gehad.

Zijn ouders komen uit de Dominicaanse Republiek, maar zij vertrokken naar het buitenland toen hij drie jaar oudwas. De Amsterdammer had de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen als zijn oma op dat moment de voogdij over hem had aangevraagd. Maar dat is nooit gebeurd.

Bij het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs heeft een medewerker van de gemeente de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de situatie gealarmeerd. De IND nodigde hem vervolgens uit voor een gesprek. Op advies van zijn voormalig advocaat zou hij daar niet zijn komen opdagen. Niet veel later werd hij opgepakt en naar het Rotterdamse detentiecentrum gebracht.

Volgens Martijn Stronks, specialist in migratierecht (Vrije Universiteit Amsterdam), kon Buter volgens de regels worden vastgezet in vreemdelingenbewaring omdat hij hier geen verblijfsrecht heeft. “Iedere vreemdeling die niet vrijwillig wil vertrekken of van wie wordt vermoed dat deze aan uitzetting probeert te ontsnappen, kan in detentie worden geplaatst.” Stronks: “De overheid mag vreemdelingen zes maanden vasthouden. In die tijd proberen ze de papieren voor het uitzetten rond te krijgen - in Buters geval naar de Dominicaanse Republiek.”

De afgelopen dagen ontstond ophef rondom de zaak nadat zijn vrienden de media hadden opgezocht. Bijna twintigduizend mensen tekenden de afgelopen dagen een petitie om de Buter in Nederland te houden. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema boog zich over de zaak nadat er in de Amsterdamse gemeenteraad vragen werden gesteld.

Namens de IND liet het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag weten dat de inbewaringstelling van Buter is opgeheven. “Dat komt omdat betrokkene vandaag een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend. Gelet op deze nieuwe omstandigheid is bewaring niet langer proportioneel. De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten.”

In februari komt de zaak van Buter voor de rechter. Zijn nieuwe advocaat Maartje Terpstra zal pleiten voor de naleving van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Op basis daarvan kan worden betoogd dat zijn recht op een privé-leven is geschonden. Hij is zo sterk geworteld in Nederland dat uitzetting onredelijk zou zijn”, legt Stronks uit.

Uiteindelijk kan Buter ook altijd nog een beroep doen op de discretionaire bevoegdheid van de minister, die spaarzaam uitzonderingen mag maken, zegt Stronks. “Alleen is die de laatste tijd enorm uitgekleed. En dat is problematisch, want soms heb je gevallen als Lili en Howick en nu Buter die zo bijzonder of vreemd zijn dat je een uitzondering moet kunnen maken op de regels.”

