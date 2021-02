Dan plukt boswachter Joeri een stelletje uit de duinen. ‘We zochten een rustige plek’

Boswachter Joeri Uilenreef twijfelt achter wie hij aan moet zitten. Links van hem hebben twee vrouwen hun eigen pad gekozen en lopen een duintop op. Rechts beneden ziet Uilenreef een vrouw tussen de struiken wapperen met een blauw kleed. Alle drie zijn ze afgeweken van het officiële pad in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Overveen en dus in overtreding. “Ik kan mezelf niet opdelen”, lacht Uilenreef en loopt op de twee vrouwen af om hen toe te spreken.

Boswachters zijn nu harder nodig om de mensen op de regels te wijzen, zegt Uilenreef (33). Sinds de coronacrisis steeg het aantal bezoekers van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met 30 procent en daarmee ook het aantal bezoekers dat zijn eigen weg kiest en de paden verlaat. Daarom startte het park vorige maand samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een publiekscampagne. Bij de ingangen hangt een spandoek met de tekst: “Welkom en Geniet! Blijf op de wegen en paden: Samen beschermen we onze mooie natuur!” Extra noodzakelijk nu vanaf 1 maart het broedseizoen begint.

Geen rust

Op deze zaterdag heeft Uilenreef tijdens een wandeling van twee uur geen minuut rust of hij zit als een agent achter een overtreder aan. Twintig heeft hij er na twee uur te pakken, schat hij na afloop. Dat begint met een man die steeds verder de duinen inloopt ondanks dat Uilenreef hem roept: “Goedemiddag, even stoppen.” De man wil graag een foto maken van ‘de wildernis zonder mensen’. Uilenreef stapt af op twee vrouwen die op een open veld genieten van de zon. Ze zagen anderen dit doen. Dan mogen zij dat ook, dachten ze. De boswachter stuit op een man die met zijn fiets aan de hand terugkeert op het pad.

Allemaal schrikken ze van Uilenreefs waarschuwing. Op de overtreding staat een bekeuring van 100 euro, exclusief administratiekosten van 9 euro. Sinds de coronatijd schrijft Uilenreef vaker bekeuringen uit. Vandaag houdt hij ze op zak.

Boswachter Joeri Uilenreef is bezorgd over het broedseizoen. Beeld Jerry Lampen

Dode reeën

Het is geen moedwilligheid onder de bezoekers, zegt hij. Maar de gevolgen laten zich zien. Nu of later, zegt Uilenreef. Het leef- en rustgebied van de dieren wordt kleiner. Vorige week vonden boswachters op een dag drie dode reeën. Een bijzonderheid. Omgekomen door stress. Uilen hebben hun vaste slaapplek verlaten. Mos, vol met insecten en van belang voor het eco-systeem, raakt beschadigd. “Sinds corona is het de hele week druk. Mensen komen eerder en vertrekken later. Ze zijn opgetogen over een wegrennende ree, maar beseffen niet dat de rust is verstoord.”

De boswachters zien een nieuw publiek in de coronaperiode. Uit de stad en voor het eerst in de natuur. Zonder musea, bioscopen, sportscholen en cafés valt er niet veel anders te doen. Ze kennen de richtlijnen minder goed. “Mensen in nette kleding met puntige schoenen of witte sneakers”, omschrijft collega-boswachter Ruud Maaskant (52) hen later in zijn kantoor. “Zij zien een natuurgebied als een park”, zegt Uilenreef later.

Stelletje

Aan het eind van de wandeling verlaat hij nog eenmaal het pad en loopt een duintop op. Niemand heeft het stelletje dat daar zit in de gaten, maar Uilenreef wel. Hij heeft er een aparte zintuig voor ontwikkeld om mensen op te sporen. “Ik zie bijvoorbeeld een houtsnip opvliegen die dat niet hoort te doen. Dan weet ik dat daar waarschijnlijk iemand loopt.”

Het stelletje hoopte op een romantische picknick vijftig meter buiten het pad. Ze hebben een keer gezoend, zegt de Zandvoortse Isa Herzet (20). Een tweede keer zat er misschien wel in, maar ze hadden niet op Uilenreef gerekend. Het is overal druk in de duinen, ziet ze. “We zochten een rustige plek.” Zich hevig verontschuldigend loopt ze terug naar het pad.

