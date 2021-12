Dan maar een beetje risico nemen, Sam (35) organiseert nu thuis feestjes. ‘Ik leef ervan op’

Het begon bij Michaël uit pure lamlendigheid. “Ik mis in coronatijd allerlei prikkels, zoals uitgaan en onvoorspelbare momenten beleven. Thuis zit ik op de bank. Bol.com is dan niet ver weg, en dus kocht ik een rookmachine. Ik zocht naar een manier om me bezig te houden.” De machine stal de show in Amsterdam tijdens zijn eerste huisfeestje, vorig jaar zomer.

Ze doet meer dan rook uitspuwen. Michaëls huiskamer wordt ook bestraald met lichteffecten en ledlampen die bewegen op het ritme van de muziek. “Het is grappig dat je in een bekende ruimte een hele andere setting kunt oproepen door licht en muziek. Met enig inbeeldingsvermogen heb je het idee dat je in een club staat”, vertelt Michaël (34), die niet met zijn volledige naam in de krant wil, om te voorkomen dat hij zijn werkgever voor het hoofd stoot.

De discolamp en rookmachine

Huisfeestjes doen het goed in coronatijd, een tijd zonder clubs, festivals en kroegen die tot diep in de nacht open zijn. Weliswaar ontbreekt het aan concrete cijfers over de aantallen feestjes, toch lukt het om via een omweg een beeld te krijgen. Muziekwinkel Bax Music heeft de verkoop van rookmachines en lichteffecten onder de 100 euro explosief zien stijgen in vergelijking met het coronaloze jaar 2019. Uitschieter naar boven is de ‘dj controller’, waarmee je thuis voor dj kunt spelen. Eigenaar Jochanan Bax: “Er gebeurt achter de voordeur heel veel.”

MaxiAxi.com, online verkoper van licht- en geluidsapparatuur, noteerde in de lente en zomer van vorig jaar klinkende verkoopcijfers voor samengestelde setjes voor huisfeestjes, met bijvoorbeeld een discolamp en een rookmachine. Sven van Laar, algemeen directeur bij MaxiAxi.com, spreekt over een afzetgroei van 85 tot 90 procent ten opzichte van de pre-coronatijd. “Kenmerkend aan dit product is het lage drempelbedrag. Zo’n set heb je al in huis voor vijftig euro en zal dus voornamelijk door jongeren gekocht worden.”

“Een mooi voorbeeld van de drang naar een feestje is Halloween van dit jaar”, merkt Van Laar op. De verkoop van rookmachines en lichteffecten bij MaxiAxi.com was met 95 procent toegenomen in vergelijking met het laatste Halloweenfeest in het coronaloze tijdperk twee jaar geleden.

Beeld Ilse van Kraaij

En dan heb je nog Amigos, de app om eenzaamheid tegen te gaan en waarmee leden elkaar kunnen ontmoeten als ze zin hebben in wandelen, sporten of koffiedrinken. Van de door leden zelf opgezette activiteiten bestond halverwege november 34 procent uit borrels en huisfeestjes.

Sam moet zich kunnen ontladen

Wie het thuis op een feesten zet, overtreedt niet de wet. Het dringende advies sinds de laatste persconferentie van 26 november is om thuis per dag maximaal vier bezoekers te ontvangen. Maar agenten controleren niet achter de voordeur en treden alleen op bij overlast.

Sam (35) had bij zijn eigen huisfeest in Nijmegen de politie op bezoek wegens te harde muziek. “Die stond net zo hard als op een festival.” Hij openbaart niet zijn achternaam. “Ik wil niet bekend staan als de partyplanner.”

Samen met vrienden heeft hij een soort bar-dancing bij elkaar gekocht: lampen, een rookmachine, een biertap, silent disco, laserstralen, een geluidsinstallatie en dj-apparatuur. “Het is wat uit de hand gelopen.”

Voor Sam is de mentale gezondheid een belangrijk argument om een huisfeest te organiseren. Alles wordt ingekort, ingedamd. Hij moet zich kunnen ontladen. “Als er alternatieven waren geweest, hadden we niets georganiseerd. Ik leef ervan op als ik weet dat er een feest aankomt. Daar krijg ik energie van. Toch weer een lichtpunt.”

Gevaccineerd en vooraf getest

Feesten bij Sam betekent rekening houden met corona. Er komen twintig tot dertig mensen op af. Anderhalve meterafstand houden lukt niet, maar zijn vriendenkring bestaat uit hoogopgeleiden tussen de 28 en 38 jaar die veelal thuis werken. Iedereen is ingeënt en doet vooraf een zelftest. “Er worden niet zonder na te denken mensen bij elkaar gezet.” Vrienden met een baan in de zorg komen niet. Ook Michaël feest alleen met gevaccineerde vrienden, maximaal tien tot vijftien mensen tussen de 20 en 40 jaar.

Dit jaar hield Sam vijf feesten, vorig jaar drie; Michaël acht tot tien sinds de eerste coronamaatregelen. Over de wijsheid van feesten in coronatijd zegt Sam: “Het kan best zijn dat mensen moreel iets anders vinden. Daarin maken we allemaal onze eigen keus. Als ik een huisfeest organiseer, is dat met een aanvaardbaar risico.” Michaël: “Als je je strikt aan de maatregelen houdt, zijn er minder besmettingen en komen er minder mensen te overlijden. Maar het gaat ook om de psychische gezondheid. Ik voel me neerslachtig door de beperkingen.”

Terug naar de club, toen het even kon

De huisfeestjes van Michaël liggen momenteel stil. “Mijn vrienden en ik vinden het niet chic om iets te organiseren, gezien de volle ziekenhuizen en de druk op de zorg.” Sam verwacht met oud en nieuw het eerstvolgende huisfeest: feesten hoort op speciale dagen. Sinds de strengere coronamaatregelen van eind vorige maand ziet Johanan Fraanje van Amigos het aantal huisfeesten dalen, andere activiteiten komen juist op, zoals boekenclubs, flexwerken en samen Formule-1 kijken.

Ondanks zijn rookmachine met lichteffecten kunnen de feesten van Michaël niet tippen aan het echte clubgevoel, merkte hij dit jaar. “Toen het weer even kon, ging ik naar een club en naar het Amsterdam Dance Event. Daar realiseerde ik me: ‘Holy shit, dit heb ik heb wel even gemist.’ Een huisfeestje kan dit niet evenaren.”

De volledige namen van Sam en Michaël zijn bekend bij de hoofdredactie.