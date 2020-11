Daling tweede golf langzamer dan de eerste

Dat meldt het RIVM op basis van de coronacijfers over de afgelopen week. De afgelopen drie weken daalde het aantal besmettelijke mensen met 25 procent. Tussen 24 maart en 14 april nam dit aantal met 43 procent af.

Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe meldingen van Covid-19 voor de tweede week op rij is gedaald ten opzichte van de week ervoor. Afgelopen week testten 37.706 mensen positief, 14 procent minder dan een week eerder. In alle regio’s in Nederland is een daling zichtbaar.

Het RIVM meldde dinsdag dat er de afgelopen 24 uur 4320 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Dat zijn er 547 minder dan gisteren. Het aantal geregistreerde positieve coronatests is daarmee voor de vierde dag op rij afgenomen, nadat de trend vorige week na een flinke daling weer even naar boven ging. Het is het laagste aantal nieuwe besmettingen binnen 24 uur sinds 4 oktober.

Het RIVM constateert alleen wel dat de daling van het aantal positieve testen afgelopen week een stuk minder groot is dan de week ervoor. Dat valt te verklaren doordat de strengere coronamaatregelen inmiddels een aantal weken gelden. Dezelfde trend geldt voor de ontwikkeling van de ‘R’, het reproductiegetal. De r is gezakt van 0,91 naar 0,89. Volgens het RIVM betekent dit dat er nauwelijks een verandering is. Hoe lager het reproductiegetal hoe beter - een ‘R’ van 0,89 wil zeggen dat 100 mensen met Covid-19 samen 89 andere mensen besmetten.

Ook het percentage positieve testen (het aantal mensen dat positief test ten opzichte van het totaal aantal geteste mensen) daalde slechts licht. Dit percentage ligt met 13,8 nog steeds hoog en is vergelijkbaar met de situatie begin oktober. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan een land pas nadenken over serieuze versoepelingen van de maatregelen als het besmettingspercentage onder de 5 procent zakt.

In de ziekenhuizen stagneert de daling van het aantal patiënten. De afgelopen twee dagen is er een kleine stijging zichtbaar, maar dat is gebruikelijk na het weekend. Het aantal opgenomen covid-patiënten (verpleegafdeling én intensive care) lijkt zich te stabiliseren rond de 2100.