Daling op ic’s is structureel

De gunstige ontwikkeling op de intensive care-afdelingen lijkt een structurele beweging. Afgelopen zaterdag nog lagen er 1391 patiënten aan de beademing. Dinsdag was dat aantal gedaald tot 1303; dat zijn er 35 minder dan de dag ervoor, zo blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1248 in Nederland. In Duitsland liggen er 55. De daling was onvoorzien, en zeer welkom. Ziekenhuizen willen naast de coronazorg ook de zorg voor andere patiënten weer opstarten. Daarvoor is ruimte nodig in ziekenhuizen en op de ic’s. De bezettingsgraad van ic’s is een belangrijke graadmeter voor het kabinet bij zijn besluit om maatregelen te verlengen of te versoepelen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vindt het nog te vroeg voor afbouwen van beperkende regels. Dat kan pas als er minder dan 1000 patiënten op de ic’s liggen, zei hij eerder.

Sinds het begin van de Covid-19-uitbraak vorig maand, zijn bijna 3000 Nederlanders overleden aan de ziekte. Het RIVM maakte dinsdag bekend dat het de afgelopen 24 uur 122 meldingen heeft gekregen over sterfgevallen van positief geteste Nederlanders. Het werkelijke aantal doden is waarschijnlijk tweemaal zo hoog. Cijfers die het CBS eerder publiceerde over de extra sterfte in de afgelopen weken wijzen daarop.

Afgelopen dagen lagen de sterftecijfers onder de honderd, maar die aantallen geven waarschijnlijk een vertekend beeld. Op vrije dagen komen er bij het RIVM minder meldingen binnen, die dan later worden doorgegeven. Meestal gebeurd dat op een dinsdag. Omdat deze week ook maandag een vrije dag was, zullen de cijfers vermoedelijk woensdag stijgen.

Dat effect zal ook te zien zijn bij het aantal nieuwe meldingen van ziekenhuisopnames. Dinsdag lag dat al iets hoger dan maandag. Er kwamen 210 meldingen binnen waardoor er nu bijna 9000 Covid-patiënten in ziekenhuizen hebben gelegen. In de gecorrigeerde cijfers, die tot twee dagen terug betrouwbaar zijn, is te zien dat de dalende trend zich doorzet en vooral Noord-Brabantse ziekenhuizen minder nieuwe patiënten krijgen.

Het aantal positief geteste Nederlanders nam met 868 toe tot 27.491. Dat aantal zal naar verwachting de komende dagen stijgen, omdat Nederland meer gaat testen.

Lees ook:

Corona is een marathon zonder finishlijn

De vergelijking van de strijd tegen het virus met een marathon gaat mank. Er is geen gedegen voorbereiding en hoe deze loop eruit gaat zien is ongewis. ‘De lengte is vast geen 42.195 meter’, waarschuwt journalist Cors van den Brink, met zeven marathons op zijn naam.