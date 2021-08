Daling coronabesmettingen vlakt af, en dat is geen goed nieuws voor de regering

Ook in de ziekenhuizen zet de daling van het aantal nieuwe coronapatiënten niet door. Er werden 408 patiënten met corona opgenomen, slechts 6 procent minder dan een week eerder.

Naar een verklaring voor de stagnatie van de coronameldingen is het gissen. Ook het RIVM had het graag anders gezien, zei epidemioloog Susan van den Hof dinsdag tegen de NOS.

Voor de zomer daalde het aantal besmettingen per dag tot de 500, en vorig jaar zelfs onder de 50. Vergeleken met toen is nu de deltavariant van het virus dominant, die is besmettelijker en dat zou een verklaring voor de hogere cijfers kunnen zijn. Ook stelt epidemioloog Van den Hof dat meer mensen zich na een positieve zelftest melden bij de GGD voor een PCR-test. Dat vertekent mogelijk de cijfers, voorheen werden zelftests niet zoveel gebruikt als nu.

Over een maand geen anderhalve meter meer?

Dat de daling van het aantal besmettingen stokt is een domper voor het kabinet. De regering hoopt om medio september de laatste maatregelen af te schaffen, zoals het houden van anderhalve meter en het thuiswerken. Alleen discotheken blijven dan nog dicht, vanwege het risico op grote uitbraken in een dampende nachtclub.

Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge hielden tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag wel een slag om de arm: het Outbreak Management Team wordt eerst om een advies gevraagd met het oog op de besmettingscijfers en de situatie in de ziekenhuizen. Belangrijke vraag is: welk effect heeft de start van het nieuwe schooljaar op de het nu al relatief hoge aantal nieuwe dagelijkse coronagevallen?

Met het najaar voor de deur is het belangrijk dat het niveau van besmettingen laag ligt, want het virus gedijt beter in een kouder seizoen. Als het niveau dan al hoog ligt, klimmen de cijfers mogelijk snel weer in het rood.

Daarnaast wil minister De Jonge tegen die tijd het liefst zo gericht mogelijk ingrijpen, mocht ergens een opflakkering van het virus worden gemeld. ‘Sectoraal of regionaal’, zei hij vrijdag.

Voor de bestrijding van corona is in het najaar dus een kraakhelder zicht op de verspreiding het virus nodig. Dat erkent het RIVM. Maar dat zicht is er nu niet, en dat wordt veroorzaakt door het hoge aantal coronabesmettingen. In de praktijk wist de GGD afgelopen week slechts bij één op de drie nieuwe coronagevallen (32,7 procent) de mogelijke bron van de besmetting aan te wijzen. Van de 25 GGD’s voeren er 6 op dit moment geen volledig bron- en contactonderzoek uit, omdat dat te veel werk zou zijn.

