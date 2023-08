Daklozen, junks, inbrekers en een ‘zeemeermin’: inwoners Rotterdam zijn het zat en sluiten park af

Junkies roken er crack of spuiten er heroïne. Drugsdealers slijten er hun waren. Daklozen poepen er in de bosjes. Inbrekers hebben het gemunt op de kinderboerderij.

Welkom in wijkpark het Oude Westen, een langgerekt stadspark in Rotterdam. Het ligt pal aan het centrum en fungeert als populaire uitvalsbasis voor zowel Rotterdammers als dagjesmensen en toeristen. Ze kunnen chillen op houten bankjes bij fonteinen of achterin het park onder machtige oude kastanjes.

Dit park is een ‘verborgen parel’, zo valt de lezen op een gemeentewebsite. Het is een ‘buurtpark met stedelijke allure. Tot stand gekomen met veel inzet en geduld van actieve bewoners.’

Maar het park is afgesloten, en wel door dezelfde actieve buren die in 1987 hielpen bij de opening ervan. “De maat was vol”, zegt Paul Claessens. Hij is voorzitter van de Aktiegroep het Oude Westen, een bedrijvige wijkvereniging. Claessens nam met een aantal vrijwilligers zondagavond het heft in eigen handen. Met ijzeren kettingen werden de hoge toegangshekken hermetisch afgesloten. Achter de hekken staan borden met daarop tekst en uitleg.

Zeemeermin wilde zwemmen in de vijver

“Hier gebeurde het”, wijst Claessens woensdagmiddag tijdens een rondje door het lege park. Bij de ‘Wijktuin’, ooit een ‘oase van rust’ ver van de hoofdingang, brak een vrijwilliger haar pols na een aanvaring met een vrouw die ‘niet op straat thuishoort maar hulp nodig heeft’, zoals Claessens het verwoordt. “De vrouw dacht dat ze een zeemeermin was en wilde zwemmen in de vijver. Toen dat niet mocht belaagde ze de vrijwilliger, die viel.”

Het was wachten op zo’n incident, zegt Claessens. “De afgelopen jaren nam de ellende toe. Verslaafde of verwarde mensen gingen elkaar hier al met messen en ijzeren staven achterna. We moesten de gemeente laten zien dat de omwonenden het zat zijn. Ik heb nog niet één negatieve reactie gehad.”

Van buren rond het park klinkt inderdaad eenstemmig geklaag. Vooral over wildpoepers- en plassers wiens behoeften een penetrante geur achterlaten aan de randen van het park en in portieken. Van sommigen mag het wijkpark een jaar dicht blijven.

Dat laatste gaat de gemeente te ver. De eigenrichting van buurtbewoners werd aanvankelijk al niet gewaardeerd. Na een gesprek met leden van de Aktiegroep besloot de gemeente dat het park een week dicht blijft. Maandag gaan de groene toegangshekken weer open, voorlopig alleen tussen 9 en 6 uur.

Mensen poepen in weitjes

Halverwege het wijkpark trekt Steffani Moreira (32) een geit naar het verblijf van mini-kinderboerderij de Dierenhof. Het dier heeft daar duidelijk geen zin in. Moreira, sinds een jaar vrijwilliger, haalt haar neus op. In de weitjes van de Dierenhof wordt door mensen geplast en gepoept, vertelt ze. Ook gooien mensen (drugs)afval naar de dieren, zegt Moreira. Ze vervolgt: “Er is hier al een paar keer ingebroken. Telefoons zijn gestolen, en mijn bril. En een dronken man kwam eens met een mes binnenstormen.”

Politieagenten en beveiligers kent Moreira inmiddels al te goed. Kinderen en bezoekers daarentegen blijven weg. Moreira treurt: “Het is zo’n mooi park”, zegt ze. Toch begrijpt ze de wegblijvers. “Ik kom uit Brazilië en ben wel wat gewend. Maar ook ik loop liever niet alleen in de avond door dit park. Dit had ik van Nederland niet verwacht.”

De tijdelijke sluiting van het park komt niet uit het niets. Nog geen jaar geleden stuurden zes buurtbewoners een brief met zes voorbeelden van probleemgebieden in de wijk, aan burgemeester Ahmed Aboutaleb, vier wethouders en de gemeenteraad. Het schrijven bevatte een keur aan voorbeelden van overlast door drugshandel en -gebruik, geweld, diefstal en dakloosheid.

‘Overheid kan niet alles oplossen’

Aboutaleb onderkende in een antwoord de signalen uit de buurt. Maar, zo schreef de burgemeester in de brief die Trouw heeft ingezien: ‘Het spijt mij u te moeten vertellen dat de overheid niet alles op kan lossen.’ Meer politie op straat is volgens hem niet mogelijk. En het opschroeven van hulpverlening ook niet. ‘De maatschappij is veranderd, en op dit punt voor u niet ten goede. Dat is een ontwikkeling die ik niet kan keren.’

“Als burger word je een beetje moedeloos van zo’n reactie”, zegt Claessens. De wijk heeft de gemeente nodig, zegt hij, omdat sluiting van het park ‘natuurlijk geen oplossing is.’ “Alleen extra handhaving gaat ook niet helpen. Dan krijg je een waterbedeffect, als je hier drukt dan komt de ellende ergens anders omhoog, zoals op de Binnenweg.”

Claessens mist van de gemeente een aanpak van overlast door mensen die maatschappelijke hulp of een huis nodig hebben. “Je moet de problemen in de kiem smoren, niet pas als iemand al verslaafd of dakloos is”, zegt Claessens. “Met onze actie hopen we dat de problematiek rond het park op de politieke agenda komt. Ons park moet weer van de wijk worden.”

Lees ook:

Hoe de onderwereld Oost-Groningen door een gewelddadige drugsvete in zijn greep krijgt

De onderwereld heeft het dunbevolkte Oost-Groningen geschokt. Nadat onschuldigen slachtoffer werden, regeert de angst. ‘Als we niet oppassen worden we gekaapt door de onderwereld’, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

Opinie: Amsterdams erotisch centrum als plek met klasse en cultuur? Dat verhult de harde realiteit

Of het nu op de Wallen is of in een erotisch centrum vol ‘diversiteit en inclusiviteit’ in een buitenwijk, de misstanden in de prostitutie blijven enorm. Burgemeester Halsema houdt met haar framing de misleidende beeldvorming in stand, stelt Huib Hudig.