Dag 8 van de gasenquête: de vingerafdrukken van Bart van de Leemput

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Bart van de Leemput, de voormalig directeur van de Nederlandse Aardoliemaatschappij die vandaag onder ede wordt verhoord, moet zich een loopjongen hebben gevoeld. Het was 25 januari 2013 en in de sporthal van Loppersum moest híj het slechte nieuws vertellen: de aardschokken konden heviger worden dan de hevigste tot dan, wonen in het gasgebied was welbeschouwd onveilig.

Dat Van de Leemput (van huis uit natuurkundige) de boodschapper moest zijn, hadden Shell en Economische Zaken bedacht. Het zou vertrouwen wekken, meenden ze.

“In de industrie waarin wij zitten, olie en gas, is praten met de buren altijd belangrijk”, zei de Nam-baas in Trouw, diplomatiek. “Voor mij persoonlijk is het ook een indrukwekkend proces. Wij zijn een technisch bedrijf, wij zoeken technische oplossingen, dat zit ons in het bloed. Maar dit gaat verder dan techniek. Het komt ook aan op communicatie.”

De meest beladen episode uit de geschiedenis van het gas

Achter in de hal stond Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen (gisteren verhoord). Naast Van de Leemput op het podium burgemeester Rodenboog van Loppersum (maandag gehoord) en minister Kamp (binnenkort aan de beurt). “Als er schade is ten gevolge van gaswinning, moeten wij dat compenseren”, verzekerde de Nam-baas.

Daarna begon een van de meest beladen en met raadselen omgeven episodes uit de geschiedenis van het gas. Ondanks dringend advies van het Staatstoezicht om de gaswinning te verlagen, werd er meer opgepompt dan ooit. De verwachte productie van 2013 was “de hoogste waarde sinds 1981”, schatte Van de Leemput in de zomer.

Wiens vingerafdrukken kleven aan dit besluit? Van de Leemput zat aan de tafel waar het werd voorgekookt. Naar verluidt was hij de meest empathische van het gezelschap. Maar dat minder gas oppompen zou zorgen voor minder aardbevingen? Nee, daarvan was hij niet overtuigd.

Lees ook:

Dag 7: De ommezwaai van Jan de Jong

“In werkelijkheid zijn andere dingen belangrijker dan de veiligheid van mensen.”

Dag 6: Albert Rodenboog werd de bevingenburgemeester



“Als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten.”