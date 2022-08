Dag 6 van de gasenquête: Albert Rodenboog werd de bevingenburgemeester

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

De groeven in zijn gelaat, zei Albert Rodenboog, konden symbool staan voor de breuken in de bodem onder Groningen. Het was 2019, er opende een fototentoonstelling met portretten van betrokkenen bij de aardgaswinning. Rodenboog was een van hen.

Vijftien jaar was hij burgemeester van Loppersum, hoofdplaats van het gasgebied. Tientallen, nee honderden keren beefde, trilde en schokte de aarde in die tijd; soms onmerkbaar, soms heel duidelijk, soms beangstigend hevig, zoals in 2012 bij de grote klap van Huizinge, of die bij Zeerijp in 2018.

Albert Rodenboog, die vandaag onder ede wordt gehoord, werd ‘de bevingenburgemeester’. In Loppersum ontving hij de ene minister na de andere: Kamp, Wiebes, Rutte. Inwoners begroetten hen vol wanhoop en ontgoocheling. Op een inspraakavond in de sporthal moesten ze zich inhouden om Henk Kamp niet aan te vliegen – zó veel vage beloftes, zó veel loze woorden.

Praten met de Nam werd gezien als heulen met de vijand

Daar stond Rodenboog dan tussenin: één met de Lopsters maar benoemd door de Kroon.

Altijd, zei hij in Trouw, probeerde hij met de Nederlandse Aardoliemaatschappij en het Rijk in gesprek te blijven. Maar ja. “Die partijen zijn wel de bad guy, die willens en wetens de veiligheid in gevaar brengt. Als ik té zichtbaar met ze om tafel ging, werd dat gezien als heulen met de vijand.”

Een van de bad guys had hij vandaag in Den Haag tegen het lijf kunnen lopen, maar de vroegere baas van oliebedrijf Exxon heeft bedankt voor een verhoor. Zijn advocaat ontdekte dat hij als Belg niet verplicht is te verschijnen.

Na jaren praten, pleiten, en pogen te overtuigen resteerde ook bij de bevingenburgemeester slechts pessimisme. “Elk moment van vertrek is lastig”, zei hij bij zijn pensioen. “Maar als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten.”

