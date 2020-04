Daar zijn ze: mondkapjes ‘made in Holland’

De drie bedrijven voorzien met hun productie van de hoogwaardige maskers, FFP2-kwaliteit, ongeveer in een kwart van de Nederlandse behoefte.

Eindelijk kon een zorgminister goed nieuws brengen over mondkapjes. Sinds de uitbraak van het coronavirus ging het vaak over het tekort aan beschermende middelen. Ziekenhuizen hadden ze amper, de thuiszorg helemaal niet. Bruno Bruins, de voorganger van minister Van Rijn, werd in de Tweede Kamer meermaals het vuur aan de schenen gelegd op het thema mondkapjes. Hij stopte 19 maart. Van Rijn was dinsdag zichtbaar opgelucht: de mondkapjesproductie op eigen bodem zorgt volgens hem voor ‘licht aan het einde van de tunnel’.

Ingewikkelde machines voor fabricage

Die tunnel is nog wel lang. De eerste duizenden kapjes worden nu met de hand gemaakt bij beddenfabrikant Auping. Bij zowel filterfabrikant Afpro in Alkmaar als Auping in Deventer worden momenteel ingewikkelde machines in elkaar gesleuteld om daarmee de fabricage serieus op te schroeven.

De mondkapjes moeten voldoen aan strenge Europese richtlijnen – ze moeten namelijk op de intensive care gebruikt kunnen worden. Maar ook het productieproces moet op orde zijn. Als de machines gereed zijn, moet eerst het gehele proces in kaart worden gebracht en worden gevalideerd. Dat doet een Engelse firma, want geen Nederlands bedrijf kan dat.

De productie bij Afpro en Auping wordt gecoördineerd door chemieconcern DSM, geleid door oud-minister Edith Schippers. DSM verzorgt onder meer de grondstoffen, die ook uit het buitenland komen. De bedrijven produceren de mondkapjes tegen kostprijs. In eerste instantie heeft het kabinet zeven miljoen mondkapjes besteld, maar Afpro en Auping hopen meer mondkapjes te leveren. Minister Van Rijn kon daarover dinsdag geen garantie afgeven, maar hij verwacht dat de vraag naar mondkapjes constant blijft.

Urenlang hetzelfde kapje

De maskers zijn niet voor mensen buiten de zorg, benadrukte Van Rijn. Alle aandacht gaat naar de zorg, waar nu niet iedereen beschermd kan werken. En waar dat wel kan, dragen zorgmedewerkers vaak urenlang hetzelfde mondkapje. Het landelijk consortium hulpmiddelen van het kabinet verdeelt de mondkapjes.

Van Rijn hoopt dat er met de binnenlandse productie, aangevuld door grote hoeveelheden mondkapjes uit Azië en het hergebruik van maskers, een voorraad aangelegd kan worden zodat zorginstellingen zich niet elke dag hoeven af te vragen of er wel genoeg beschermende middelen zijn.

