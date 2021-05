Daar is dat onverwachte pakketje! En de malware die je telefoon overneemt!

Pling. Op de mobiele telefoon komt een sms binnen. “Uw bestelling is verzonden”, laat een onbekende afzender weten. “Uw pakket komt eraan. Volg het hier, zodat u weet waar u aan toe bent.” Het bericht wordt afgesloten met een link naar een website.

Fraude met neppostpakket-smsjes rukt in rap tempo op. Duizenden Nederlandse telefoons zijn de afgelopen week via deze methode besmet geraakt met malware, schat Betaalvereniging Nederland op basis van informatie van telecomproviders, banken en cybersecuritybedrijven. Ook de politie en de Fraudehelpdesk trekken aan de bel over de kwaadaardige software, waarmee criminelen de controle over de telefoons over kunnen nemen. Alleen al op de website van de hulpinstantie meldden zich deze maand 2600 ontvangers van de frauduleuze sms’jes.

Een frauduleus postpakket-smsje.

Het gaat om twee malwarevarianten, FluBot en Anatsa, die in het buitenland al langer slachtoffers maken. Een link in een sms stuurt mensen door naar een website. Daar wordt hun gevraagd een app te downloaden om de status van een postpakket te kunnen zien. Geven de telefoonbezitters toestemming voor de installatie, dan begint de ellende.

“Met FluBot leggen fraudeurs malware over andere apps heen”, legt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland uit. “Denk aan apps voor mobiel bankieren, DigiD of beleggingsapps voor cryptovaluta. Als twee druppels water lijkt het nepscherm op de echte app, waardoor je niet doorhebt dat je in een malafide omgeving zit. Het doel van de oplichters is om je toegangscodes afhandig te maken. Wanneer jij die intikt, kunnen zij die onderscheppen.”

Er gaan sms’jes rond om apps te installeren om postpakketten te volgen. Die apps zijn niet van een bezorgdienst, maar van criminelen die via de app wachtwoorden en bankinformatie stelen. Krijgt u zo’n sms? Gooi hem weg. Officiële apps vindt u in de Play Store. pic.twitter.com/q8iKlz6MuO — Politie Nederland (@Politie) 26 mei 2021

Anatsa is nog gevaarlijker, stelt hij. Daarmee kunnen fraudeurs het hele toestel overnemen, en zich onder meer toegang verschaffen tot iemands microfoon en camera. “Gelukkig zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat in Nederland geld afhandig is gemaakt via een deze twee typen malware.” In het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben mensen na het downloaden van de app namelijk geld van hun rekening zien verdwijnen.

Wel worden eigenaren van de besmette telefoons op een andere manier in de portemonnee geraakt, waarschuwen telecomproviders. Zij zien dat FluBot en Anatsa de telefoon van het slachtoffer gebruiken om een volgende prooi te vinden. Met de schadelijke software krijgen de criminelen namelijk toegang tot iemands adressenboekje, waarna al diens contacten een sms krijgen over een pakketje dat zij zogenaamd hebben besteld.

@KPNwebcare telefoon van m'n moeder heeft waarschijnlijk Flubot geinstalleerd. Factory reset al gedaan maar smsjes naar buitenland doorgaan. Terwijl ik niets zie in de sms app. Kunnen jullie a.u.b. iets doen, rekening blijft maar oplopen ook in andere telefoon. Help :( — stefkor (@stefkor) 23 mei 2021

“Dat excessieve sms-verkeer kan leiden tot een fikse telefoonrekening voor de eigenaar van het toestel”, zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. Nieuw is het kapen van de adressenlijsten van slachtoffers niet. “Maar dat het op zo’n grote schaal gebeurt, zien we voor het eerst. Met deze methode verspreidt de kwaadaardige software zich razendsnel.”

De malware lijkt alleen gebruikers met een Android-telefoon te raken. Eigenaren van die toestellen kunnen namelijk met één druk op knop toestemming geven voor het uitschakelen van beveiligingsmechanismen die moeten voorkomen dat apps buiten de officiële Google Play Store om worden gedownload. Bij iPhones is de appstore van Apple vele malen moeilijker te omzeilen.

⚠️ Let op: er gaan sms’jes rond om apps te installeren om postpakketten te volgen. Die apps zijn niet van een bezorgdienst, maar van criminelen die wachtwoorden en bankinformatie stelen. Krijg je zo’n sms? Verwijder hem gelijk. Download alleen officiële apps. — Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (@MinisterieEZK) 26 mei 2021

De politie, telecomproviders en het ministerie van economische zaken waarschuwen mensen zich niet te laten verleiden door de frauduleuze sms’jes, en apps van transportbedrijven enkel te installeren via de officiële Playstore. Ben je er toch ingetuind, dan adviseert Wijngaarde van de Fraudehelpdesk de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. “Dan ben je weliswaar alle gegevens op je telefoon kwijt, maar het lijkt de meest betrouwbare methode te zijn om af te komen van dit type fraudeurs.”

