D66 hoopt een streep te zetten onder de pijnlijke affaire binnen de partij

Ja, D66 heeft fouten gemaakt. Met ‘vallen en opstaan’ probeert de partij te leren om beter om te gaan met slachtoffers van onveilige situaties in de partij. Dat is een leerproces, bezweert partijleider Sigrid Kaag. “Maar wij komen hier sterker uit”.

Kaag heeft samen met het partijbestuur voorlopig de vertrouwensbreuk gelijmd binnen de partij. Onder leden in het land was grote onrust ontstaan nadat onlangs bekend werd dat een prominente partij-adviseur een vrouwelijke medewerker van D66 had gestalkt. Op een speciale bijeenkomst is de zaak uitgepraat.

Dat D66 nu wél erkent dat het slachtoffer te laat erkenning kreeg, hoort bij het proces van het “volwassen worden van de partij”, hield Kaag de circa tweehonderd leden voor die op de bijeenkomst waren afgekomen. De partijleider pakte daar de hoofdrol door de kritiek te omarmen en begrip te vragen.

“Wij hebben de morele lat hoog gelegd”, aldus Kaag. “Wij moeten die verwachtingen als geen ander nakomen”. D66 is volgens haar net als de rest van Nederland bezig met een moeilijk overgangsproces van meer gelijkheid en inclusie in organisaties. “We mogen niet accepteren dat mensen zich buitengesloten voelen, onveiligheid ervaren of geïntimideerd worden. Grensoverschrijdend gedrag kan geen plek vinden in D66”.

Sessies achter gesloten deuren

Kaag kreeg van leden lang applaus na haar oproep om “moeilijke keuzes te durven maken met vallen en opstaan”. Veel aanwezige D66’ers hadden eerder hun klachten mogen toelichten in sessies achter gesloten deuren. Een belangrijke klacht: waarom reageert de partijtop zo traag als er binnen de partij fouten worden gemaakt?

Na lange sessies met veel ‘reflectie’ was de angel eruit voor de meeste bezoekers. Daarbij hielp ongetwijfeld ook het gebaar dat D66 inmiddels gemaakt blijkt te hebben naar het slachtoffer. De vrouw die door de prominente partij-adviseur werd gestalkt krijgt een schadevergoeding en een rectificatie. Haar wensen zijn verhoord.

Die rechtzetting was voor het slachtoffer de belangrijkste eis. D66 erkent dat vorig jaar na een onafhankelijk onderzoek onterecht de verkeerde indruk is gewekt. De aangeklaagde man werd toen vrijgesproken van een zware aanklacht van seksuele intimidatie. Maar de partij verzuimde erbij te melden dat een minder zware klacht, over grensoverschrijdend gedrag, wél grond had. Het was ‘onjuist’ dat zo de indruk werd gewekt dat er niets gebeurd was, geeft het partijbestuur nu toe.

Achter de gesloten deuren toonde partijvoorzitter Victor Everhardt zich volgens veel aanwezige leden ‘nederig’. In het openbaar vertelde hij dat hij ‘buikpijn’ heeft van de fouten van het bestuur. “Er is nog veel werk te verzetten”.

Nieuwe integriteitskwestie D66 is opnieuw opgeschrikt door een interne kwestie. Europarlementariër Samira Rafaela (33) is in opspraak nadat drie oud-medewerkers een klacht indienden over haar stijl van leidinggeven. De klacht werd gegrond verklaard door de integriteitscommissie van de partij, aldus NRC Handelsblad. De oud-medewerkers dienden de klacht in nadat zij door waren ontslagen. De Europarlementariër zelf verzet zich tegen de conclusie. Rafaela werd in 2019 verkozen met voorkeurstemmen, ten koste van een kandidaat die de steun had van de partijtop. In de Europese fractie van D66 leidde de kwestie tot een breuk tussen Rafaela en fractievoorzitter Sophie in ’t Veld.

