D-day voor het landbouwakkoord? Kabinet moet deze week ‘hom of kuit’ geven

Na bijna zes maanden overleggen, gemiste deadlines en bijna-mislukkingen, lijken de gesprekken over het landbouwakkoord nu echt in de laatste fase beland. Maar van D-day durven betrokkenen nog niet te spreken: over een aantal heikele kwesties zou nog steeds geen overeenstemming zijn.

Die hobbels moeten grotendeels dinsdagavond worden gladgestreken, als het kabinet opnieuw met landbouworganisatie LTO praat – ditmaal zonder premier Mark Rutte, die in het buitenland is.

LTO-voorman Sjaak van der Tak eist dat het kabinet uiterlijk deze week ‘hom of kuit’ geeft. Hoewel Van der Tak al eerder deadlines stelde, en die even gemakkelijk ook weer liet varen, klinken uit het kabinet ditmaal dezelfde geluiden. Ook landbouwminister Piet Adema wil duidelijkheid.

Gedoe om grond

Afgelopen maanden spitsten de gesprekken zich steeds meer toe op een aantal specifieke kwesties, waarin partijen zo vastgeroest zitten dat er nauwelijks beweging mogelijk lijkt. Vooral de hoeveelheid koeien per hectare ligt gevoelig. Ook over de vraag hoe boeren zich moeten verantwoorden voor hun uitstoot bestaat nog geen overeenstemming.

Vorige week leken de verschillen onoverbrugbaar en ‘schorste’ LTO het overleg. Maar ’s avonds schoof de boerenbelangenorganisatie toch weer aan, tegenover een royale, zeskoppige ministersploeg. Na afloop van het nachtelijk beraad zei voorman Van der Tak dat het kabinet ‘zodanig had bewogen dat er cruciale stappen waren gezet’.

Die stappen lijken inderdaad gezet, maar is het genoeg? Daarover klinkt weinig optimisme. De politieke, juridische en maatschappelijke speelruimte van het kabinet is immers beperkt. “Ook bij ons nadert het moment dat er rode lijnen in zicht komen”, zegt een ingewijde.

Chagrijn over Sjaak

Ook de rol van LTO’er Van der Tak bemoeilijkt het overleg. De voorman van de grootste boerenorganisatie kan het ene moment tevreden lijken, om vervolgens toch met opstappen te dreigen, zeggen gesprekspartners.

Dat deed hij ook vorige week woensdag. Volgens meerdere betrokkenen zei Van der Tak die ochtend dat hij het conceptakkoord ‘een acht’ kon geven. Groot was daarom de verbazing toen hij kort daarna opeens een ‘schorsing’ afkondigde. Binnen het kabinet groeit de frustratie over die opstelling.

Wat daarbij meespeelt, is Van der Taks interne positie. De boerenleider is niet automatisch leider van álle boeren, ook binnen LTO zijn de meningen sterk verdeeld.

Zelfs als het kabinet en LTO dinsdagavond de handen schudden, is het akkoord nog niet definitief. In dat geval moeten woensdag ook de andere gesprekspartners (boeren, natuurorganisaties, supermarkten, provincies) hun zegen geven. Op een goede afloop durven betrokkenen alleen nog maar te hópen.

Ga door met welwillende boeren Wat gebeurt er als het landbouwakkoord mislukt? Het kabinet is duidelijk: dan pakken de ministers zélf de regie. Maar hoogleraar bestuurskunde Katrien Termeer van de Wageningen Universiteit bepleit een andere optie: ga verder met een coalition of the willing, boeren die wél meedoen aan de transitie in de landbouw. Termeer pleitte al in 2021 voor een landbouwakkoord, anderhalf jaar voor het laatste advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Op verzoek van het kabinet boog ze zich over de onvrede onder boeren én de grote milieu- en klimaatopgaven. De huidige ontwikkelingen baren haar zorgen, zegt ze. “Soms lijkt men zich vooral te focussen op agrariërs die niet willen veranderen of kunnen veranderen. Terwijl ons belangrijkste advies was: richt je op de toekomst.” Natuurlijk moet er goed worden omgegaan met álle boeren, benadrukt de hoogleraar, “maar er zijn echt veel boeren en organisaties die wél de slag vooruit willen maken richting duurzaamheid. Ga dan met hen door” Termeer blijft hopen op een landbouwakkoord. “Anders wordt het beleid straks top-down vanuit het kabinet opgelegd. Dan gaan mensen tegenstribbelen.” Bovendien leidt een mislukking alleen maar tot meer onzekerheid, vreest ze. De bestuurskundige weet hoe groot de onvrede is: voor haar advies sprak ze met alle betrokken partijen. Hoe moet het kabinet omgaan met boze boeren, zeker als het landbouwakkoord klapt? Termeer heeft twee adviezen: “Aan de ene kant goed luisteren en verbinding zoeken, aan de andere kant je rug recht houden. Want als je zwicht voor de dreiging van een kleine, relatief extreme groep, verlies je ook het vertrouwen van andere burgers.

Lees ook:

Grond groot twistpunt bij landbouwakkoord; spanning neemt door verkiezingsuitslag nog verder toe

Boerenorganisaties vrezen dat er de komende jaren veel landbouwgrond naar natuur gaat. Vooral daardoor verlopen gesprekken met het kabinet over een landbouwakkoord erg moeizaam.